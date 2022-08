Ellwanger Wagnershof ist fest in der Hand von den Kindern unterm Regenbogen

Auf dem Ellwanger Wagnershof hat in diesen Tagen das 52. Ministrantenzeltlager des Dekanatsbezirks Ellwangen stattgefunden. Tolles Wetter, ein tolles Programm und 200 begeisterte Kinder und Jugendliche sprechen für sich. Von Donnerstag 28. Juli, bis Mittwoch, 3. August, hat es Unterhaltung pur gegeben – und das alles noch mit liturgischem Hintergrund. So lautete das diesjährige Motto „Regenbogen“ und sollte auf die Verbindung zwischen Himmel und Erde hinweisen.

Unbändiges Wuseln und Treiben der Kinder

Schon beim Betreten des Geländes rund um den Wagnershof samt Jungviehstall wird man gefangen von einem unbändigen Wuseln. So auch beim Projektnachmittag. Dort wurde an rund 20 Projekten gebastelt und gewerkelt, dass es eine wahre Freude war. Die eine Gruppe schnitzte sich Wanderstecken, die andere bemalte Blumentöpfe oder baute Raketen, die mit Druckluft in den fast wolkenlosen blauen Himmel geschossen wurden. Andere mochten es eher etwas ruhiger und bemalten die Straße mit einem Regenbogen, dem Motto des diesjährigen Ministrantenlagers oder bauten Klappstühle aus Holz. Der Renner aber waren die Klapp-stühle und das Kerzengießen, denn da konnte man ein Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen. Die Kreativität der Teilnehmer war ungeheuer.

32-köpfiges Leitungsteam war gut vorbereitet

Das 32-köpfige Leitungsteam hatte schon vor Wochen und Monaten mit einem ausgearbeiteten und ausgeklügelten Programm aufgewartet, bei dem jeden Tag Sport und Spiel im Mittelpunkt standen. Fußball, Volleyball oder Völkerball, um nur einige Beispiele zu nennen, haben den Kindern und Jugendlichen Spaß gemacht – und es hat sie hungrig gemacht.

Dafür stand ein eingespieltes Küchenteam zur Verfügung, das die Kinder mit vielen Getränken und gesundem Obst und Gemüse versorgte. Das Mittagessen, wie zum Beispiel Linsen und Spätzle oder die allzeit begehrten Spaghetti, wurde von der Küche der Marienpflege geliefert, Frühstück und Abendessen vom eigenen Küchenteam übernommen. Der extra eingerichtete Spülbereich im alten Backhäusle funktionierte ebenfalls bestens, auch gab es kein Plastikgeschirr. „Wir setzen stark auf Nachhaltigkeit“, erzählt Hannes Zettl.

Jeden Abend ein Lagerfeuer

Jeden Abend gab es ein gemeinsames Lagerfeuer und unter der Begleitung von zwei Gitarren wurde aus dem eigens gestalteten Liederheft viel gesungen. Jede Nacht wechselten sich zwei der zwölf Zelte ab, um über die Nachtruhe und die eigens gestaltete Regenbogenfahne zu wachen. Sowieso zog sich der Regenbogen, das Motto des Zeltlagers, über alle Tage. In liturgischen Gesprächen in den Zelten wurde darüber sinniert und aufgeschrieben. Das alles mündete dann im Gottesdienst, um dort zusammen mit Pfarrer Rainer aufgearbeitet zu werden.

In den Zelten herrscht viel Ordnung vor

Man war auch überrascht von der Ordentlichkeit in den Zelten. Alles war feinsäuberlich auf oder unter den Feldbetten verstaut und meist lag nichts herum. „Wobei man schon einen Unterschied zwischen den Mädchen und Jungen merkt“, erzählt Hannes Zettl lächelnd, der gleichzeitig heraushebt, dass jedes Zelt jeden Tag bewertet wurde und am Elternbesuchstag sogar doppelt, denn man wollte ja stolz seine Schlafstätte zeigen. Am Abschlusstag gabe es die begehrten Urkunden und Medaillen, die aus verschiedenen Punkten wie Sport, Orientierungslauf, Rätsellauf und eben dem bestaufgeräumten Zelt resultierten.

Schon jetzt sind Anmeldungen für 2023 sinnvoll

Ab und an gab es auch Heimweh, das von pädagogischen Helferinnen und Helfern aber meist im Gespräch beseitigt werden konnte. „Uns ist auch das Soziale äußerst wichtig“, sagte Zettl. Sollte es einmal eine Familie mit mehreren Kindern geben, die die Kosten nicht stemmen kann, ist dem Abhilfe geschaffen worden. Es wurde in diesem Jahr der Förderverein „Zeltlager“ gegründet. „Keines der Kinder muss zu Hause bleiben“, sagt Zettl, der aber dazu rät, die Kinder recht schnell für das nächste Ministrantenzeltlager anzumelden, denn erfahrungsgemäß ist das Interesse groß.