Ellwanger VR-Bank bekennt sich zu ihrem Filialnetz

Mit der Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres hat sich die VR-Bank Ellwangen bei ihrem traditionellen Bilanzpressegespräch insgesamt zufrieden gezeigt. Bedingt durch die gute Geschäftslage der Unternehmen und die Nachfrage nach Wohneigentum ist das Kreditniveau hoch geblieben. Auch bei den Kundeneinlagen hat die Bank deutliche Zuwächse verzeichnet. Sorgen machen der Bank die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sowie die um sich greifende Regulatorik. In Sachen Digitalisierung sieht sich das Kreditinstitut gut aufgestellt. An ihrem Filialnetz will die Bank jedoch nicht rütteln.

Das insgesamt gute Geschäftsergebnis der Ellwanger VR-Bank trübt der „witterungsbedingt“ rückläufige Zinsüberschuss, den die Bank im zurückliegenden Jahr 2018 eingefahren hat. Obwohl die Bilanzsumme des Kreditinstituts um 56 Millionen Euro auf 826 Millionen gewachsen ist, ging der Überschuss bei den Zinsen von 16 auf 15,2 Millionen Euro zurück. Den Grund dafür sieht die Bank in der finanzpolitischen „Großwetterlage“, also der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank.

Die Nachfrage nach Krediten blieb hoch. Das Volumen der neu vergebenen Kredite lag bei 108 Millionen Euro und blieb nur knapp hinter dem Ergebnis des Vorjahres zurück. Wie im Vorjahr sind hauptsächlich gewerbliche Investitionen und die Nachfrage nach Wohneigentum die wichtigsten Treiber für das Kreditgeschäft gewesen. Ein starkes Plus um knapp zehn Prozent verzeichnete die Bank bei den Einlagen. Während die Kredite meist langfristig ausgerichtet sind, dominieren bei den Einlagen nach wie vor kurzfristige Anlageformen wie etwa Tagesgeldkonten.

Präsenz vor Ort und digitale Assistenten

An ihrem Filialnetz mit zehn Geschäftsstellen und drei Service-Points will die Bank festhalten. „Die Präsenz in der Fläche ist eine Stärke von uns“, betonte Vorstandsmitglied Bernd Finkbeiner. Zwar sei die „digitale Niederlassung“ inzwischen zur meistfrequentierten Anlaufstelle der Bank geworden. Die Niederlassungen vor Ort hätten aber nach wie vor ihre Berechtigung. Wie Vorstandssprecher Jürgen Hornung erläuterte, umfasse jede Geschäftsstelle quasi drei Banken: Einmal den Selbstbedienungsbereich für das Tagesgeschäft, dann den sogenannten bedienten Service und zuletzt die Beraterbank. „Für uns ist wichtig, dass die Beratung vor Ort in Anspruch genommen wird. Und das stellen wir auch fest“, sagte Hornung.

Gleichzeitig sieht sich die Bank bei der Digitalisierung auf einem guten Weg. So nützen bereits rund 5000 Kunden die Smartphone-App für ihre Bankgeschäfte. Darüber hinaus hat die Bank ein Whatsapp-Konto eingerichtet, das unter anderem für den Chat-Kontakt mit Jugendlichen genutzt werde. Weiters wurde ein digitaler Assistent namens „VRanz“ in Betrieb genommen, mit dem sich die Kunden im Chat austauschen können, etwa um Termine zu vereinbaren. Laut Vorstandsmitglied Finkbeiner wird der Assistent mittlerweile rege in Anspruch genommen. Auch bei digitalen Bezahlsystemen sieht sich das Kreditinstitut gleichauf mit den großen Konkurrenten wie Apple oder Google. Für das regionale Angebot spreche zudem, dass die Daten auf deutschen Servern gespeichert seien und deutschem Recht unterliegen, sagte Vorstandssprecher Hornung. In diesen Fragen würden die Kunden immer sensibler.

Kritisch sehen die Bankvorstände die zunehmende Regulierung. Vieles davon sei „gut gemeint, aber nicht immer gut gemacht“, sagte Vorstandssprecher Hornung, so zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. Das Institut habe im vergangenen Jahr rund 100 000 Euro für Druckkosten und Porto ausgegeben, um Kunden über neue Bestimmungen zu informieren. Mitunter habe man den Eindruck, der Staat wolle durch die Regulatorik Strukturpolitik betreiben, denn kleinere Kreditinstitute könnten diesen Aufwand nicht mehr betreiben.

Für das laufende Jahr zeigt sich die Bank verhalten optimistisch. Der Druck auf das Zinsergebnis werde in den kommenden Jahren noch zunehmen, so die Einschätzung des Kreditinstituts. Durch die Minuszinsen werde der Markt erheblich verzerrt, so Vorstandssprecher Hornung. Dennoch stehen die Zeichen weiterhin auf „gesundes Wachstum, aber nicht Wachstum um jeden Preis“, so der Aufsichtsratsvorsitzender Karl Groß.

Die wichtigsten Kennzahlen:

Bilanzvolumen: 826 Millionen Euro (+ 56 Mio.)

Kundeneinlagen: 624 Millionen Euro (+ 57 Mio.)

Kundenkredite: 482 Millionen Euro (+ 32 Mio.)

Operatives Ergebnis: 7,1 Millionen Euro

Zinsüberschuss: 15,2 Millionen Euro (- 0,8 Mio.)

Mitarbeiter: 150 (-2)

Geschäftsstellen: 10