Ellwanger Vorfreude auf das Duell mit dem Spitzenreiter

Mit einer 1:3-Niederlage (22:25, 26:24, 25:18, 25:16) gegen den SSC Karlsruhe II im Gepäck reisen die Volleyballer des TSV 1846 Ellwangen zurück in den Virngrund. Der Tabellenzweite aus Baden besiegte die Ellwanger nicht unverdient. Hauptsächlich war die Eigenfehlerquote auf beiden Seiten ausschlaggebend, warum der TSV keine Punkte mitnahm und die Badener brillierten. Gegen den Tabellenführer VfL Sindelfingen wird die Aufgabe nicht weniger schwer.

„Da war mehr drin“, resultiert Trainer Martin Pfitzer nach dem Auswärtsspiel in Karlsruhe. Im ersten Satz führten die Ellwanger zwischenzeitlich mit 19:15 und gaben den Satz noch aus der Hand. Der zweite Satz wurde knapp mit 26:24 gewonnen, weshalb das Ellwanger Flaggschiff vom ersten Regionalliga-Auswärtspunkt träumte. Die Eigenfehlerquote bracht die Nummer eins der Ostalb jedoch in Bredouille. Ein weiterer gewonnener Satz war den Ellwanger Volleyballern an diesem Abend nicht vergönnt.

Das muss sich ändern, wenn dem Spitzenreiter aus Sindelfingen an diesem Samstag (19 Uhr) in der heimischen Rundsporthalle Paroli geboten werden soll. Sindelfingen grüßt mit zwölf Punkten nach vier Spielen von der Tabellenspitze. „Das sind Spiele, auf die wir uns freuen und unser junges Team viel lernen kann“, so Coach Pfitzer vor dem Duell. Wahrlich müssen die Virngrundrecken gegen die Sindelfinger keine Punkte holen, denn die Konkurrenz für Ellwangen ist im Tabellenmittelfeld zu Hause. „Wir kämpfen bis zum letzten Punkt“, gibt sich Trainer Pfitzer kämpferisch. Ein guter Bekannter des Ellwanger Teams wird in der Rundsporthalle ab 19 Uhr aufschlagen. Ex-Zuspieler Lenard Schwenk: Selbst langjähriges Mitglied der Ellwanger Truppe, der vor der Saison zum VfL gewechselt ist, wird mit seinem neuen Team erstmals das Publikum von der anderen Feldhälfte wahrnehmen.