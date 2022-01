Ellwanger Verkäuferinnen stellen zwei Diebe

Gegen 17.30 Uhr am Mittwochnachmittag wollten zwei Männer im Müller-Markt d zwei Flaschen Parfum im Wert von rund 180 Euro stehlen. Eine Angestellte bemerkte den Diebstahl, sprach mit einer Kollegin zusammen die beiden Männer am Ausgang des Geschäftes an und bat diese ins Büro.

Dort angekommen, drängte einer der mutmaßlichen Diebe die Angestellte zur Seite und flüchtete aus dem Geschäft. Auch der zweite Mann unternahm einen Fluchtversuch, indem er den Kopf der Angestellten zur Seite drückte. Nachdem ihre Kollegin ihr zu Hilfe kam, packte der 28-Jährige sie am Hals und drückte sie auf den Boden. Letztlich gelang es den beiden Frauen jedoch, den 28-jährigen, rabiaten Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Beide Angestellte erlitten bei dem Gerangel leichte Verletzungen. In einer von dem 28-Jährigen mitgeführten Tasche fanden die Beamten mehrere Gegenstände, die möglicherweise von weiteren Diebstählen stammen. Entsprechende Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Ellwangen aufgenommen.