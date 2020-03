Ellwanger Storchenpaar ist wieder komplett

Das Ellwanger Storchennest auf dem Dach der Gewässerdirektion ist wieder komplett besetzt. Das Weißstorchpaar aus dem Vorjahr hat hier wieder zusammengefunden.

Wie der Storchenbeauftragte des Ellwanger Nabu, Helmut Vaas, berichtet, sei nach dem Ellwanger Weißstorchmännchen, das bereits am 19. Februar in sein Nest zurückgekehrt war, nun auch seine vorjährige Partnerin wieder aufgetaucht. Das Weibchen, das 2012 in Schauerheim / Mittelfranken beringt wurde, traf am vergangenen Freitag auf dem Ellwanger Nest ein, auf dem sie dieses Jahr mutmaßlich zum vierten Mal brüten wird.

In der langen Zeit dazwischen hatte Vaas das Ellwanger Männchen mehrere Tage auf dem Schwabsberger Nest beobachten können, das zu dieser Zeit noch nicht besetzt war. Da es mehrere Tage in Ellwangen auch nicht übernachtet hat, war der Storchenmann sehr wahrscheinlich in der mittelfränkischen Nachbarschaft auf Brautschau unterwegs.

Auf dem Ellwanger Nest hatten während seiner Abwesenheit mehrere Fremdstörche und vier Tage vor der Ankunft des Weibchens auch noch ein Paar, bei dem das Weibchen vermutlich einen osteuropäischen Ring trug, auf der Durchreise übernachtet.

Das Ellwanger Männchen musste laut Vaas mehrfach, einmal sogar gegen sechs angreifende Weißstörche, sein Nest verteidigen und habe sich dabei offensichtlich immer wacker durchgesetzt.