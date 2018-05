Ellwanger Sternsinger sammeln knapp 25 000 Euro

Im mittlerweile 70. Jahr ihres Bestehens sind die Ellwanger Sternsinger wieder in den drei Pfarreien Sankt Wolfgang, Sankt Vitus und Heilig Geist unterwegs gewesen, um den den Segen Gottes in die Häuser zu tragen. Mit den dabei gesammelten Spenden werden wie schon seit vielen Jahren ausgewählte Projekte in Afrika und Lateinamerika unterstützt. So können viele soziale und gesundheitliche Einrichtungen aufgebaut und erhalten werden, ohne die der meist sehr armen Bevölkerung ein großes Stück Lebensqualität entfallen würde. 2018 beläuft sich das Spendenvolumen auf rund 24 660 Euro. Foto: privat (ij)