Ellwanger Sternsinger feiern 75-jähriges Jubiläum

Am Neujahrstag sind die Ellwanger Sternsinger zum 75. Mal in der Basilika Sankt Vitus ausgesendet worden. Pfarrer Sven van Meegen betonte das große ehrenamtliche Engagement der Frauen und Männer, die dafür ihren Urlaub hergeben, um den Menschen den Segen Gottes zu bringen und um für Menschen in Not zu sammeln. Zehn Jahre länger als in der Bundesrepublik sammeln die Ellwanger Sternsinger schon seit 75 Jahren. Mit vierstimmigen Liedern und Gebeten kommen sie nun bis zum 6. Januar in die Wohnungen und Häusern der Stadt, um den Segen zu überbringen und Spenden für ihre Projekte zu sammeln. Am 6. Januar singen die Sternsinger um 15 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche und laden hierzu ein.

Am 5. Januar findet traditionell das „Sternifest“ statt. Dazu sind anlässlich des 75-jährigen Jubiläums auch alle ehemaligen Sängerinnen und Sänger ab 21 Uhr ohne Voranmeldung in den Saal des Jeningenheims eingeladen.

Wer in diesem Jahr keine Möglichkeit hat, die Sternsinger zu hören, aber dennoch eine Spende machen möchte, kann diese auf das Konto der Ellwanger Sternsinger (Kreissparkasse Ostalb; IBAN: DE34 6145 0050 1001 2927 37) überweisen. Eine Spendenbescheinigung wird gerne erstellt.