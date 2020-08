Ellwanger Stadtwerke unterstützen die Stadt beim Breitbandausbau

Die weißen Flecken mit unzureichender Breitbandversorgung sollen von der Landkarte verschwinden. Diesem Ziel hat sich auch Ellwangen verschrieben. Die Stadt arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck auf den Abschluss des zweiten Bauabschnitts auf Ellwanger Gemarkung hin. Hierbei wird das Ellwanger Tiefbauamt von den Stadtwerken unterstützt.

„Die Folgen des Corona-Shutdowns mit vermehrtem Arbeiten im Homeoffice und mit Home-Schooling hat den Bedarf noch einmal deutlich vor Augen geführt: Jeder Haushalt sollte mit einer vernünftigen Datenleitung angebunden sein“, sagt Oberbürgermeister Michael Dambacher.

Doch die Corona-Situation hat zugleich auch die Arbeiten ausgebremst. „Wir durften aufgrund der Verordnungslage nicht mehr die Häuser betreten“, sagt Tiefbauamtsleiter Marco Pilenza. Da bei seinem Amt viele weitere Baustellen parallel umgesetzt werden und die Personalsituation eng ist, hat sich die Stadt Unterstützung aus den eigenen Reihen hinzugeholt. „Wir ziehen einen Joker und binden das Team der Stadtwerke mit ein“, sagt OB Dambacher.

Bis zu drei Mitarbeiter des Tiefbauamts bleiben vorerst im Projekt des zweiten Bauabschnittes. Sie werden dabei durch die Kapazität der Stadtwerke Stück für Stück entlastet. Gemeinsam will man nun die Restarbeiten schnell erledigen, um die Orte Neunstadt, Holbach, Beersbach, Hofstetten, Stocken, Rötlen, Altmannsrot, Schönau und Kalkhöfe mit Glasfaserkabeln an die Hauptleitung anzuschließen. „Das Wissen über bestehende Trassen und Leerrohre liegt bei uns und das nutzen wir auch“, benennt Markus Schlageter, Teamleiter Planung bei den Stadtwerken, einen positiven Effekt der Kooperation.

Pilenza und Schlageter kennen aber auch die Schwierigkeiten: Dass gerade kleinere Ortschaften vom schnellen Netz bisher abgehängt waren, sei schlicht „Marktversagen“, sagt Pilenza. Ohne Wirtschaftlichkeit kein Anschluss, sei das Kalkül der Telekommunikationsanbieter. Das bedeute aber auch, dass bei den vielen Hausanschlüssen kleine Unwägbarkeiten und unerwartete Probleme auftreten können – Risiken, die die Betreiber scheuten.

Auch wenn die Wegstrecken der Kabel nicht allzu weit seien, überqueren sie zum Teil Gemarkungsgrenzen und damit Zuständigkeiten von Landkreis, Stadt oder Nachbargemeinden. Verteilerkästen müssen gesetzt, fehlende Verbindungen geschaffen und Hunderttausende Fasern korrekt angeschlossen werden. Und ist der Netzanschluss fertig, so dauere noch weiter, bis der Netzbetreiber das Signal freischalte. Fünf bis sieben Monate habe die Netcom, die die kreisweite Ausschreibung für den Betrieb für sich entschieden hat, laut Vertrag dafür Zeit, sobald der Anschluss übergeben sei. Insgesamt seien die Bürger verständnisvoll, auch wenn es an mancher Stelle gehakt habe. „Man merkt in den Gesprächen, dass die Leute einfach schnelles Internet wollen, da drücken sie dann auch mal ein Auge zu“, sagt Schlageter. Bis zum Ende des Jahres soll der zweite Bauabschnitt abgeschlossen sein.