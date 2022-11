Ein fulminantes Comeback feierte die Ellwanger Stadtsportgala, die erstmals seit 2019 wieder stattfand. Ausgerichtet wurde diese vom FC Röhlingen.

An insgesamt zwei Abenden bekamen die begeisterten Zuschauer in der jeweils randvollen Rundsporthalle hochkarätige Akrobatik, Rope Skipping, tolle Choreographien und spektakuläre Turneinlagen zu bestaunen. Zu verdanken hatte man diese fantastischen Abende den Organisatorinnen Vanessa Schneider, Vanessa Spaag und Nicole Bühler. Die drei sind Trainerinnen der „Gold Seekers“ des FC Röhlingen. Doch nur zu dritt können solch spektakuläre Shows nicht gestemmt werden: Über 200 freiwillige Helfer des FC Röhlingen waren insgesamt im Einsatz. „Der FC Röhlingen ist zwar ein sehr großer Verein, doch gefühlt hat das gesamte Dorf zusammengearbeitet. Ein großer Dank geht an alle, die mitgeholfen haben“, berichtete Vanessa Schneider.

Das Training vor den Galas war für alle Beteiligten sehr zeitintensiv. „Hinzu kamen noch die Videodrehs. Die Besonderheit dieser Gala war, dass wir die Moderation selbst übernommen haben. Die Hauptdarstellerin Sophia Higler führte in Videosequenzen durch das Programm. Gedreht wurden die Videos von Nicole Bühler“, so Vanessa Schneider. Der ganze Film spielte sich dabei im Wald ab. Die Idee dahinter war, ein wenig aus dem Alltag auszubrechen, die Natur zu entdecken und zu schauen worauf es im Leben wirklich ankommt. Dabei trafen Vanessa Schneider, Vanessa Spaag und Nicole Bühler den Nerv der Zuschauer. „Wir haben ein überwältigendes Feedback erhalten und bei der Opa-Szene flossen beim ein oder anderen Zuschauer sogar die Tränen“, berichtete Nicole Bühler.

Bei der Stadtsportgala standen insgesamt 13 Auftritte und das große Finale an. „Uns war bewusst, dass wir hochkarätige Gruppen zu Gast hatten. Ihnen hatte es aber so gut gefallen, dass sie beim nächsten Mal wieder dabei sein wollen. Es macht einen schon stolz, wenn man solche Rückmeldungen bekommt“, so Vanessa Spaag. Die weiteste Anreise hatte dabei das „Wolves Team“. Das Wolfsrudel, bestehend aus 50 Mädchen, kommt aus Athen und feierte 2017 bei den World Championships den Titel.

Für die Röhlinger „Gold Seekers“ bleibt nun keine Zeit zum Entspannen. Nur zwei Wochen nach der Ellwanger Stadtsportgala, geht es für die 40 Sportlerinnen und Sportler nach Neumünster zu den deutschen Meisterschaften der Showgruppen. Diese finden an diesem Samstag statt. Die „Gold Seekers“ hatten sich Anfang des Jahres für dieses Event qualifiziert.

Die drei Trainerinnen sind sehr stolz auf die Truppe: „Vom Pensum war es zwar sehr viel. Aber alle hatten das mit Bravour gemeistert. Turnerisch war das Ganze noch nie so schwierig wie aktuell – und das konnten wir dem heimischen Publikum zeigen“, so Nicole Bühler abschließend.

Die nächste Ellwanger Stadtsportgala soll im Frühjahr 2024 stattfinden.