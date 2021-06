Ellwanger Stadtradeln geht in die vierte Runde

Etwas für die Gesundheit und die Umwelt tun, ist erklärtes Ziel der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“, die am Montag, 7. Juni, in Ellwangen beginnt und bis einschließlich 27. Juni dauert. Ziel ist dabei, möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurück zu legen, egal ob beruflich oder privat und egal wo.

Teilnehmen können alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ellwangen sowie alle Personen, die in Ellwangen arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Als Anreiz gibt es attraktive Preise von lokalen Unterstützern zu gewinnen. Die Siegerehrung soll mit allen Teams im Herbst bei einer „Radlerlounge“ stattfinden. Bereits zum zweiten Mal findet die Aktion in Ellwangen gemeinsam mit dem Ostalbkreis statt.

Um dabei zu sein, muss man sich zunächst auf www.stadtradeln.de/ellwangen registrieren, einem Team beitreten, ein eigenes Team gründen oder dem offenen Team anschließen. Gefahrene Kilometer kann man auf der Homepage, per App oder per Hand in einem Kilometererfassungsbogen eintragen.

Über die Meldeplattform „Mein RADar“ gibt es zudem die Möglichkeit, der Stadtverwaltung Anregungen oder Hinweise zum bestehenden Radwegenetz zu geben. „Dadurch bekommen wir aktuelle Hinweise, wo wir weitere Verbesserungen für Radfahrer umsetzen können, um das Radfahren attraktiver zu machen. Direkter geht es nicht“, sagt Ellwangens Bürgermeister Volker Grab, der selbst schon fleißig für die Aktion trainiert.

Die vom Klima-Bündnis als größtem kommunalen Netzwerk für Klimaschutz koordinierte Aktion fand in den vergangenen Jahren große Resonanz. So nahmen in Ellwangen 2020 insgesamt 401 Radler in 28 Teams teil. Dabei wurden insgesamt 126 736 Kilometer gefahren.