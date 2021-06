Ellwanger Stadtbus hält ab heute auch am Marktplatz

Ab dem 1. Juni fährt der Stadtbus Ellwangen auch den Ellwanger Marktplatz an. Mit den Linien 306 und 307 können Fahrgäste direkt am Marktplatz ein- und ausstiegen. Alle anderen Linien haben den zentralen Busbahnhof am Bahnhof als barrierefreien Umsteigepunkt, um den Marktplatz bequem zu erreichen.

Der Stadtbus fährt direkt in die Wohngebiete und Ortsteile. Teilweise kann man durch den Halt auf Zuruf sogar direkt vor der Haustüre ein- und aussteigen. Der Stadtbus fährt täglich, auch in den Ferien, ab 5 Uhr morgens und bis 20 Uhr. Danach wird er vom abendlichen Rufbus, dem Stadtlandbus, abgelöst, der von Sonntag bis Donnerstag bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag sogar bis 24 Uhr unterwegs ist.

Alle weiteren Details zu Fahrplan und Linien gibt's hier.