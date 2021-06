Ellwanger Staatsanwaltschaft ist immer noch unterbesetzt

Laut ihrem Jahresbericht hat die Ellwanger Staatsanwaltschaft im Jahr 2020 einen leichten Rückgang der Verfahrenseingänge verzeichnet. 2020 leitete die Staatsanwaltschaft 21 514 Verfahren ein, das sind 583 weniger als im Vorjahr 2019. Die Zahl der Ermittlungen gegen Unbekannt gingen um 1784 Fälle auf 13 899 zurück. Der größte Teil der Vergehen, nämlich 18,3 Prozent, ist den Straßenverkehrsdelikten zuzurechnen. Danach folgen Betrug beziehungsweise Untreue (14,6 Prozent), Betäubungsmitteldelikte (9,0 Prozent), vorsätzliche Körperverletzung (8,7 Prozent) sowie Diebstahl (8,2 Prozent). Knapp 40 Prozent der Vergehen können keiner eindeutigen Deliktsgruppe zugeordnet werden.

Laut der Berechnung des Personalbedarfberechnungssystems der Justiz fehlen der Ellwanger Behörde derzeit vier Vollzeit-Staatsanwälte, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Andreas Freyberger in einer Presseerklärung mit. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wird die Allgemeinkriminalität im digitalen Zeitalter immer mehr durch Internetbetrügereien bestimmt. Ein Phänomen ist hier der „Cybertrading Fraud“. Damit ist gemeint, dass interessierten Anlegern in betrügerischer Absicht die Möglichkeit geboten wird, über Internetplattformen in vermeintlich innovative Finanzprodukte oder Kryptowährungen, aber auch in eher klassische Anlagegüter wie Aktien, Währungen und Rohstoffe zu investieren. Tatsächlich existieren die offerierten Kapitalanlagen aber freilich nicht. Derlei Fälle schlügen zwar in der Geschäftsstatistik kaum zu Buche, die Ermittlungen seien jedoch in der Regel hochkomplex und arbeitsintensiv.

Darüber hinaus komme es zu immer mehr Verfahren wegen Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte. Der Bundestag hat im März ein Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder beschlossen, das den Besitz kinderpornographischer Inhalte zum Verbrechenstatbestand hochstuft. Die künftige Strafdrohung besteht in einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis fünf Jahre. Mit einem Inkrafttreten des Gesetzes sei demnächst zu rechnen. Das hinter dem Gesetz stehende rechtspolitische Motiv eines verbesserten Schutzes von Kindern vor sexualisierter Gewalt sei als solches nicht in Frage zu stellen. Allerdings müsse die erfolgreiche Umsetzung eines Gesetzes von der justiziellen Praxis auch geleistet werden können. Die vorgesehenen Änderungen werden sowohl für die Staatsanwaltschaft als auch für die Gerichte zu einer massiven Mehrarbeit führen. Die Zahl der Schöffengerichtsanklagen mit anschließenden aufwändigen Schöffengerichtsver-fahren wird sprunghaft ansteigen. Es erscheint nahezu ausgeschlossen, dass dies mit der bestehenden Personaldecke aufgefangen werden kann.

Zu merklichen Verfahrenszunahmen bei den Staatsanwaltschaften wird es allen Prognosen nach auch infolge des am 30. März verkündeten Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität kommen. Dieses Gesetz verpflichtet etwa Anbieter sozialer Netzwerke dazu, von sich aus bestimmte strafbare Inhalte den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Ersten Schätzungen nach rechnet die Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang mit einer derartigen Zunahme an Ermittlungsverfahren, dass die gesetzlich eingeführte Meldepflicht ihr Ziel, nämlich die verbesserte Bekämpfung der Hasskriminalität, verfehlen wird, wenn der Strafjustiz nicht auch das zur Bewältigung der zusätzlichen Verfahren erforderliche Personal zur Verfügung gestellt wird.