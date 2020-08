Ellwanger SPD schwärmt von der bärenstarken Industrie und vergibt Bestnoten an OB

Eigentlich wollte Herbert Hieber den Reporter ja auf dem Ellwanger Schloss treffen. Weil man einen „fürstpröbstlichen Blick“ auf die Stadt hat, wie er sagt. Aber wegen der unsicheren Wetterlage hat er zu sich nach Hause eingeladen. Wo man von der Terrasse wunderbar den Schönenberg sehen kann. Für Protestant Hieber kein Problem. Seine Frau sei ja katholisch, scherzt er.

Natürlich war das Schloss nicht nur wegen der schönen Aussicht erste Wahl, sondern vor allem auch, weil einem die Themen dort oben geradezu ins Auge fallen. Etwa wenn der Blick in Richtung Varta schweift. „Wir sind keine verschlafene Beamtenstadt“, sagt Hieber. „Wir haben eine bärenstarke Industrie.“

Womit der SPD-Fraktionsvorsitzende recht haben dürfte. Die Ellwanger Wirtschaft scheint robuster gegen das Coronavirus zu sein als die in Aalen oder Schwäbisch Gmünd. Und Varta ist das beste Beispiel. Mit 300 Millionen Euro fördern Bund und Land die Batterienforschung und Batterienentwicklung in Ellwangen und in Nördlingen. Das Unternehmen investiert nochmals dieselbe Summe.

Hieber findet das natürlich sehr gut für Ellwangen. Aber eine Unternehmensinvestition in der Größenordnung sei natürlich auch eine Riesenherausforderung, mahnt er. Ergo braucht es seiner Meinung nach nicht nur für das Produkt – die Batterien –, sondern auch für die Produktionsstätten innovative und ökologische Lösungen

Ich mache mir keine Illusionen: Mehrheitsfähig ist die Idee nicht. Herbert Hieber über die LEA

Zum Beispiel muss ein Gewerbegebiet entwickelt werden, was in der Verwaltung „Riesen-Manpower“ erfordert und vom Gemeinderat „ein glückliches Händchen“. Und noch eins ist Hieber in dem Zusammenhang wichtig: „Wir müssen immer auch daran interessiert sein, dass die Menschen, die hier arbeiten, auch eine Möglichkeit haben, sich hier anzusiedeln.“

Aber wenn Ellwangen ein Problem hat, dann ist das der fehlende Wohnraum. Die SPD fordert daher schon lange eine städtische Wohnbaugesellschaft. Hieber hatte deshalb in den Haushaltsberatungen beantragt, dass Bürgermeister ausgewählter Städte mit Wohnbaugesellschaften im Ellwanger Gemeinderat berichten sollen. Doch das hatte eine Ratsmehrheit abgelehnt. Bei einem neuen Vorstoß hofft er, dass die anderen Fraktionen mitziehen.

Wenn einer weiß, dass man in der Kommunalpolitik mitunter dicke Bretter bohren muss, ist das Herbert Hieber. Am Ende der Wahlperiode wird er 34 Jahre lang Gemeinderat gewesen sein. Bei der Kommunalwahl 2024 ist für den bald 72-Jährigen deshalb Schluss. Wenngleich er es reizvoll fände, bis zum Landesgartenschaujahr 2026 dabei zu sein.

Und welche Schulnote gibt der alte Hase dem neuen OB? Da muss er nicht lange überlegen. Michael Dambacher bekommt von Hieber eine „Eins bis Zwei“. Am Ende des Jahres habe der OB ein bisschen geschwächelt, sagt Hieber. Damit spielt er auf die Haushaltssperre an, die nach Meinung der SPD nicht nötig war und die im Herbst aufgehoben werden soll.

Hieber war Lehrer von Beruf und viele Jahre Rektor der Karl-Keßler-Realschule in Wasseralfingen. Er ist seit 49 Jahren SPD-Mitglied und quasi vom ersten Tag an ehrenamtlicher Deutschlehrer in der Ellwanger Landeserstaufnahmeeinrichtung. Flucht und Vertreibung werde es immer geben, sagt er.

Also ist die LEA für ihn kein „Wanderzirkus“, der alle paar Jahre weiterzieht, sondern eine soziale Einrichtung wie ein Kindergarten, eine Schule oder ein Pflegeheim. Er könne damit leben, dass die LEA auch in Zukunft einen festen Status in Ellwangen habe. „Aber ich mache mir keine Illusionen: Mehrheitsfähig ist die Idee nicht.“

Bekanntlich will OB Dambacher das Thema LEA dieses Jahr aufrufen, damit der Gemeinderat einen formalen Schlussstrich ziehen kann. Der nach zähem Ringen bis 2022 verlängerte LEA-Vertrag soll nicht noch einmal verlängert werden. Für Hieber steht fest: Die Freien Bürger und die CDU, die den OB im Wahlkampf unterstützt hätten, hätten von Anfang die Erwartung an ihn gehabt, die LEA wegzubekommen.

Beim Thema Corona ist Hieber dann wieder einer Meinung mit dem OB. Das Virus stelle alle Zukunftsplanungen in Frage. Man müsse sich gute Strategien überlegen – und auf Sicht fahren.

Corona: Das Allermeiste hat funktioniert

„Allererste Sahne“: So lobt Herbert Hieber das Corona-Krisenmanagement des Landratsamts. Und was hätte die Stadt besser machen können? „Hinterher ist man immer schlauer.“ Insgesamt ist der SPD-Fraktionschef froh, wie gut das Allermeiste in Ellwangen funktioniert habe.

Freilich hätte manches in der Kommunikation in der Kinderbetreuung besser laufen können. Und in den Schulen hat es Hieber zufolge „Riesenunterschiede“ gegeben. In manchen Schulen hätten Schüler und Lehrer kaum Kontakt gehabt. „Da ist Luft nach oben, falls man wieder mehr in den Heimmodus gehen müsste, was ich nicht hoffe.“

Die digitale Betreuung seitens der Stadt bezeichnet Hieber als gut – auch im Vergleich zu anderen Städten. Allerdings zweifelt er, ob alle Schulen das Angebot hinreichend genutzt haben.

Toll fand Hieber die vielen Aktionen. Etwa, dass in kürzester Zeit 20 000 Euro für Abbiategrassso zusammengekommen sind, dass viele Ellwangerinnen und Ellwanger Masken genäht haben und dass es eine Initiative für den Tafelladen gab, als der in Lieferschwierigkeiten steckte.

Aus der Corona-Krise muss nach Worten Hiebers zweierlei gelernt werden. Erstens müsse das Land besser informieren. „Da war manches sehr kurzfristig.“ Dass Schulen oder Kitas „rotiert“ hätten, sei da nur verständlich. Zweitens ist nach seiner Meinung jetzt zwischen dem Land und den Kommunen rechtlich zu klären, wer für die Grundvoraussetzung der digitalen pädagogischen Arbeit an den Schulen verantwortlich ist – und wer dafür bezahlt.

Innenstadt: Mehr als nur Kommerz

Die Ellwanger Innenstadt: Sollte man sie ausdehnen oder besser schützen? Das Ausdehnen werde vor allem durch die ökonomische Brille gesehen, antwortet Herbert Hieber. Doch der SPD-Fraktionsvorsitzende hat so seine Zweifel, dass es gelingt, mehr Ladengeschäfte anzusiedeln. Das Problem hätten inzwischen auch Städte in einer Größenordnung von 100 000 Einwohnern, sagt er. Selbst in München oder Stuttgart mache man sich Gedanken über Leerstände.

Ergo sollte man nach Meinung der SPD intelligent vorgehen. Deshalb habe die Stadt eine Potenzialanalyse machen lassen. Die komme zum Ergebnis, dass es gefährlich sein könne, aus dem Stadtkern herauszugehen. Bei einer gebietsorientierten Vorgehensweise, meint Hieber, könne die an die Kernstadt grenzende Berhalter-Insel als Potenzialfläche auch für die Gartenschau interessant sein.

Ergo: „Wir müssen viel stärker noch zur Philosophie kommen, dass neben dem Kommerz, das Thema Begegnung, Kultur, Treffpunkt der Bürger, Wohnen und Leben in der Innenstadt dominierend wird.“ Denn der Handel, davon ist Hieber überzeugt, werde sich noch stärker aufs Digitale verlegen.

Eine digitale Plattform, auf der heimische Händler ihre Waren anbieten können, wäre vielleicht auch für Ellwangen eine Option, meint der Fraktionschef weiter. Auf alle Fälle müsse man die Innenstadt neu denken. „Sie ist nicht nur die Ansammlung von Ladengeschäften, sondern – technokratisch gesagt – ein multifunktionaler Raum mit hoher Aufenthaltsqualität, Chance zur Begegnung und so weiter.“

EATA: Es hätte mehr Partner gebraucht

Die Europäische Ausbildungs- und Transferakademie: Zukunftsprojekt oder Millionengrab? Für Herbert Hieber ist sie tatsächlich eine Belastung, „weil es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben“. Die Grundidee findet der SPD-Fraktionsvorsitzende nach wie vor gut – sowohl den europäischen Gedanken als auch den ökologischen Ansatz einer nachhaltigen Gebäudesanierung.

Mit 16 Millionen Euro sei die EATA ein „Riesenprojekt“, sagt Hieber weiter. Die Stadt Ellwangen habe mehr als sechs Millionen zu finanzieren. „Das ist fast nicht zu stemmen.“ Weil die EATA ja nicht nur für die Stadt und den Landkreis gedacht ist, braucht es nach Meinung der SPD weitere Partner. Hieber nennt IHK, Gewerkschaften und große Firmen. Die seien zwar alle im Beirat vertreten, sagt er, aber nicht als Investoren dabei. Das mache es für die Stadt finanziell so schwierig.

Erschwert wird das EATA-Projekt nach Hiebers Worten auch durch die Corona-Pandemie. Wegen der schlechten Reisebedingungen für die europäischen Schüler seien nur kleine Gruppen da. Der Start war nach Hiebers Worten aber gut. Das Kolping Bildungswerk leiste gute Arbeit.

Hieber ist guter Dinge, dass, wenn es nun „auf kleiner Flamme“ weitergeht, ein Teil der gut 200 Mikroappartements auch für andere Bereiche des Bildungscampus gut genutzt werden können. Ebenso geht er davon aus, dass die Gesundheitsakademie nicht bei der Klinik entsteht, sondern dass es gelingt, sie in den Bildungscampus der Reinhardt-Kaserne zu integrieren.

Finanzen: Fachmann mit Leidenschaft gesucht

Die Haushaltslage ist angespannt: Sollte die Stadt mehr sparen oder antizyklisch investieren? Für Herbert Hieber ist klar: Die Stadt sollte ihre Vorhaben konsequent vorantreiben, aber auch genauer schauen, wo sie sparen kann.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende schätzt, dass die Motivation des OB und des Kämmerers, eine Haushaltssperre vorzuschlagen, auf den diesmal etwas kritischeren Haushaltserlass des Regierungspräsidiums zurückzuführen ist. Außerdem auf die rund 100 Haushaltsanträge der Fraktionen.

Die SPD habe sich die Anträge genauer angeschaut, sagt Hieber. „Mindestens die Hälfte ist nicht haushaltsrelevant.“ Hieber spricht von Kleinigkeiten, die den Fraktionen wichtig waren. Und: Ein erklecklicher Teil seien Klimaanträge.

Dass 100 Anträge auch finanziell nicht zu schaffen sind, räumt die SPD der Verwaltung ein, wie Hieber weiter sagt. Also schlägt er vor, sie auf kommende Haushaltsjahre zu verteilen – nach der Devise: Was ist dringend und was kann verschoben werden? „Auch das ist ein gewisses Sparen.“ Darüber hinaus stellt Hieber klar, dass niemand auf die Idee komme, städtische Zuschüsse wie die 3000 Euro für den Tafelladen in Frage zu stellen.

Dass sich die Stadt ausgerechnet jetzt einen neuen Kämmerer suchen muss, hält Hieber für nicht problematisch. Er wünscht sich einen Fachmann in Finanzen – verbunden mit der Fähigkeit sich vorzustellen, wie sich die Stadt positiv weiterentwickelt. „Er muss nicht nur eine Leidenschaft für Zahlen haben, sondern auch für Ellwangen.“

Gartenschau: Von Klimaschutz bis Kulturevents

Die Landesgartenschau 2026 – mehr Chance oder mehr Risiko für Ellwangen? Ein Risiko ist sie für Herbert Hieber deshalb, „weil wir, so wie es im Moment aussieht, fast an die Grenze unserer finanziellen Leistungsfähigkeit gehen müssen.“ Trotzdem ist die SPD nach Hiebers Worten überzeugt, dass die Gartenschau eine Vielfalt positiver Effekte generieren kann, die sich nicht nur in Euro ausdrücken lassen.

Zum Beispiel könne sie einen Anstoß geben, darüber nachzudenken, wie ein Stadtzentrum aussehen könnte, wenn der Kommerz sich immer mehr ins Digitale entwickle.

Hieber hat sich intensiv mit der Remstalgartenschau beschäftigt. In den 16 beteiligten Kommunen hat er eine hohe Identifikation wahrgenommen. Das könne auch ein wichtiger Faktor für Ellwangen sein, sagt er und schwärmt von der „tollen“ Stadt mit ihrer reichen Geschichte, ihrer Tradition und Kultur sowie den aktiven Vereinen. „Wir haben vieles, was wir vergegenwärtigen und unseren Gästen zeigen können.“

Hieber erwartet sich von der Landesgartenschau 2026 eine neue Wahrnehmung von Ellwangen und wünscht sich, dass sie von der Bürgergesellschaft ausgeht und nicht alleine von Gemeinderat und Verwaltungsspitze.

Hieber ewartet, dass es eine Gartenschau wird, „die das Thema Klimaschutz aufgreift und ganz praktisch zeigt, wie eine kleine Stadt wie Ellwangen urbane Natur zukunftsorientiert gestalten kann“. Und schließlich freut er sich persönlich ganz besonders auf eine Landesgartenschau der Kultur und der Kulturevents.

Wie groß ist der Druck auf den Mann, der das Gesicht der Landesgartenschau darstellt. Am Ende müssen es alle tragen, sagt er.