Ellwanger Secondhand-Geschäft „Tonis Ladencafé“ eröffnet nach Umbau neu

Innenarchitektur-Studierende der Hochschule für Technik Stuttgart (HfT) im 6. Semester haben in Begleitung von Professorin Diane Ziegler in einer zweiwöchigen Umbauphase Tonis Ladencafé an der Badgasse 3 in Ellwangen zu einem attraktiven Einkaufs- und Aufenthaltsort umgestaltet. Am verkaufsoffenen Sonntag war Wiedereröffnung. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher zeigten sich begeistert vom neuen Einrichtungs- und Ladenkonzept.

Tonis Ladencafé im Zentrum der Altstadt bietet seit mittlerweile sieben Jahren Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Behinderung unter Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes. Hier kann man auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern zum einen gut erhaltene Kleidung, Bücher, Spielzeug und Hausrat aus zweiter Hand kaufen.

Ein Laden zum Einkaufen und Verweilen

Zum anderen lädt das Café von Tonis zum Verweilen ein. Denn Kundinnen und Kunden können in gemütlicher Atmosphäre Kaffeespezialitäten, Tees, Getränke und selbstgebackene Kuchen genießen. „Miteinander Füreinander Durcheinander“ ist das Team-Motto.

In den vergangenen Monaten haben nun Studierende des 6. Semesters des Studiengangs Innenarchitektur der Hochschule für Technik Stuttgart ein ganzheitliches neues Inneneinrichtungskonzept für Tonis Ladencafé erarbeitet und das Projekt umgesetzt.

Aus Alt wird Neu

Bei der offiziellen Wiedereröffnung von Tonis Ladencafé am Sonntag freute sich der Geschäftsführer des Inklusionsunternehmens KBS-AI gGmbH, Thomas Buchholz, über den Umbau und die nunmehr Räumlichkeiten. Buchholz, Leiter der Konrad-Biesalski-Schule in Wört und Geschäftsführer der Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbH, sprach von „Altem in neuem Gewand“.

„Ich bin total begeistert“, sagte er über das Ergebnis: „Es war ein toller Prozess, es ist was Gemeinsames entstanden.“ Buchholz hofft, dass die seitherigen Kundinnen und Kunden „bei der Stange bleiben“ und neue dazukommen, sodass Tonis Ladencafé ein kleiner Magnet werde.

Meine Tochter hat das Shopping auch schon entdeckt. Michael Dambacher, Oberbürgermeister

„Ich habe mein Büro ja direkt angrenzend“, verriet Oberbürgermeister Michael Dambacher in seinem Grußwort als OB und Rathaus-Nachbar, und ergänzte mit Blick auf die Kundschaft lächelnd: „Meine Tochter hat das Shopping auch schon entdeckt.“

Das Stadtoberhaupt lobte die Neugestaltung des Ladens. „Ich bin wirklich geplättet und finde sie phänomenal“, sagte der OB und erteilte allen Mitwirkenden ein großes Kompliment.

Tonis Ladencafé sei mit seinem sehr ansprechenden und tollen Angebot „eine tolle Bereicherung für die Innenstadt“. Dambacher wünschte dem Geschäft eine hohe Frequenz und viele Umsätze: „Machen Sie einfach weiter so!“

Beschäftigte freuen sich über das neue Aussehen

„Wir sind geflasht, wir sind total begeistert“, sagte auch Sabine Freimuth im Namen der Beschäftigten zum Umbau. „Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Das ist einfach so mega.“

Tonis Ladencafé wurde 2015 mit der ersten Flüchtlingswelle als Spielzeuggeschäft und danach als Laden mit Möbeln eröffnet, so Freimuth. Prokuristin Jana Schütte von der Betriebsleitung dankte allen am Umbau Beteiligten, neben den Studierenden und der Professorin Diane Ziegler der Heinrich Schmid Systemhaus GmbH, der Alfa GmbH, der Grill Möbelwerkstätte, der Luka Kunststofftechnik GmbH, den Hausmeistern der Konrad-Biesalski-Schule und allen freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Auch die neue Einrichtung ist secondhand

„Hier ist wirklich ein ganz toller Geist“, lobte Diane Ziegler. Vieles der neuen Einrichtung sei „ausrangierte Ladeneinrichtung“, die ganzen Möbel seien ebenfalls secondhand. Man habe die alten Tische aufgepeppt.

So habe man „keine 5000 Euro“ an Materialkosten gehabt, sagt Ziegler. Wenn die Studierenden nicht so mitgezogen hätten, wäre das nicht möglich gewesen.