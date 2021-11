Ellwanger Schule beteiligt sich an Friedensprojekt von Michael Patrick Kelly

Am kommenden Montag, 8. November, startet ein fünfwöchiges Schulprojekt zur #PeaceBell von Michael Patrick Kelly. Der Musiker und Maler wird dazu mit den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern in Kontakt treten. Vier Schulen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz machen mit. Unter anderem dabei ist das Ellwanger Hariolf-Gymnasium.

Für Michael Patrick Kelly steht fest: Hass begegnet man am besten mit Bildung, das ist die beste Prävention. Deswegen macht sich der Künstler mit seinem Projekt #PeaceBell für die Aufklärung und Auseinandersetzung mit Themen wie Krieg, Rassismus und Radikalisierung stark. Mit seiner Glocke, gegossen aus Kriegsschrott, setzt er sich für den Frieden ein

Nun findet Kellys Kunst- und Sozialprojekt auch im schulischen Umfeld Resonanz. Jugendliche sollen gezielt für die Themen Frieden, Friedensbildung und Friedensprävention sensibilisiert werden.

Gemeinsam mit erfahrenen Lehrkräften aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz entstand ein Entwurf zur ersten Projektphase. Dr. Christina Bouwmeesters, Lehrerin am Ellwanger Hariolf-Gymnasium, hatte die Idee, das Thema #PeaceBell in ihren Schulunterricht einzubinden. Das hat beim Künstler und bei weiteren Lehrkräften Anklang gefunden.

Mit dem „artstar“-Verlag aus Düsseldorf wurde ein Pilotprojekt entwickelt. An dessen Ende präsentieren die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ihre Lernergebnisse dem Künstler. In einem Video-Talk sprechen sie persönlich mit Michael Patrick Kelly über Frieden und Prävention.

„Unser Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Haltung nachhaltig ändern und lernen, dass jeder durch einen kleinen Beitrag bereits dazu beitragen kann, die Welt zu verändern“, sagt Christina Bouwmeester. Mit ihrer Kollegin Lisa Heinzelbecker und ihrem Kollegen Tobias Bartsch hat sie das Unterrichtsmaterial für das Hariolf-Gymnasium in Ellwangen sowie zwei weitere Schulen in Ostfildern und Schwäbisch Hall entwickelt. Dort wird es in den Fächern Englisch, Ethik/Religion sowie Gemeinschaftskunde in den Klassen 9 bis 12 eingesetzt.

Für Michael Patrick Kelly ist die Umsetzung des Themas in den Schulen ein weiterer wichtiger Schritt für sein Friedensprojekt #PeaceBell. „Am Anfang wollte ich nur eine Friedensglocke aus Kriegsschrott für meine Konzerte schaffen, doch daraus hat sich eine tolle Dynamik entwickelt“, sagt der Friedensaktivist, der 2003 mal in den USA verhaftet worden war, weil er an einem Protest gegen den Irak-Krieg teilgenommen hatte. „Ich freue mich sehr, dass das Projekt ##PeaceBell jetzt auch bei den Kids in die Schulen kommt.“