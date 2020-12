Ellwanger Schüler im Einsatz für die Natur

„Rechen statt Saugen“ – unter diesem Motto haben Siebt- und Neuntklässler der Schöner-Graben-Schule seit Mitte Oktober regelmäßig am Mittwoch- und Donnerstagvormittag mehrere Stunden lang das bunt gefärbte Herbstlaub in der Umgebung ihrer Schule zusammengerecht. Sie beteiligten sich dabei am Projekt „Naturschutz Ellwangen – mach mit!“, einer Initiative des Jugend- und Kulturzentrums Ellwangen in Kooperation mit dem Baubetriebshof der Stadt Ellwangen, der für die Laubabfuhr verantwortlich war.

Die Projektleitung und die Organisation hatten die pädagogischen Juze-Mitarbeiterinnen Margret Schreg und Jutta Jakob inne. Unterstützt wurden sie dabei von der Anerkennungspraktikantin Anna Klotzbücher und Pirimze Mtchedluri, die ihr FSJ im Juze absolviert. Den Schülern machte die Arbeit an der frischen Luft großen Spaß, wie die Neuntklässlerin Alesia Kunz bestätigte. Sie engagierten sich dabei nicht nur für den Umweltschutz, sondern lernten auch etwas fürs Leben. „Die Laubaktion war super, weil wir an der frischen Luft waren und Gutes für die Natur getan haben“, meinte der Neuntklässler Maximilian Klos.

Die Siebtklässlerin Madeleine Balik erklärte: „Ich habe viel dazugelernt. Zum Beispiel im Team arbeiten und Verantwortung für die Umwelt übernehmen.“ Dies wurde von ihrer Klassenkameradin Ophelia Stange noch ergänzt mit den Worten: „Im Team arbeiten ist eine gute Vorbereitung für das spätere Berufsleben. Denn nur so klappt es. Gemeinsam sind wir stark.“

Im Laub befinden sich viele Kleinlebewesen wie Schnecken, Regenwürmer, Käfer, Spinnen, Asseln oder Tausendfüßler, um nur ein paar zu nennen. Für sie ist das schonende und auch leise Laubrechen besser als Saugen, denn sie werden dadurch nicht gefährdet und ihr Lebensraum bleibt erhalten.

Das Projekt hat nicht nur den Schulklassen, sondern auch den Juze-Mitarbeiterinnen gefallen. „Mir hat die Zusammenarbeit mit den Schulen und den Schülern gut gefallen. Die Jugendlichen waren sehr motiviert und fleißig bei der Sache. Wir haben etwas für die Insekten getan und haben festgestellt, dass die Arbeit mit Besen und Rechen fast so schnell erledigt war wie mit Laubbläsern“, sagte Anna Klotzbücher.

„Die Arbeiten im Freien und in der Natur mit den Schülern ist immer ein Erlebnis und es gefällt mir gut, aktiv etwas für den Umweltschutz tun zu können. Oft sind es auch nur kleine Dinge, aber wenn es jeder tun würde, könnte etwas Großes daraus werden, das würde ich mir wünschen“, betonte Margret Schreg.

„Mir hat es Spaß gemacht, mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Das Gefühl, dass sie sich auf uns freuten, war schön. Dank ihrer fleißigen Arbeit haben wir dieses Jahr am Schöner Graben die Tiere und Insekten vom Lärm des Laubsaugens geschützt und sogar das Laub sinnvoll benutzt: Frostschutz für die Pflanzen und das bequeme Hotel für die Igel haben wir erfolgreich hingekriegt“, freute sich Pirimze Mtchedluri.

Da das Laubrechen im Schönen Graben viel Zeit in Anspruch nahm und jede helfende Hand willkommen war, beteiligten sich zwei Vorbereitungsklassen, Deutsch Sekundarstufe A und B der Buchenbergschule, an jeweils einem Vormittag an der Aktion. Diese Schüler konnten dadurch in der Praxis nicht nur ihren Wortschatz erweitern, sondern auch ihr handwerkliches Geschick zeigen.