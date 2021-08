Ellwanger Schlosskonzerte bieten wieder ein hochklassiges Programm

Für Freunde klassischer Kammermusik sind die Ellwanger Schlosskonzerte seit Jahren ein Garant für Musik auf höchstem Niveau im besonderen Ambiente des Thronsaals im Ellwanger Schlossmuseum. Die diesjährige Reihe wird am Samstag, 21. August mit dem 1988gegründeten Minguet Quartett fortgesetzt.

Das Quartett konzentriert sich auf die klassischromantische Literatur sowie die Musik der Moderne gleichermaßen und engagiert sich durch zahlreiche Uraufführungen für Kompositionen des 21. Jahrhunderts.

Der Auftritt in Ellwangen folgt direkt einigen Konzerten des Ensembles bei den Salzburger Festspielen. Auf dem Programm stehen Werke von Ludiwg van Beethoven und Sofia Gubaidulina.

Bereits eine Woche später am Samstag, 28. August, gastiert dann das Bennewitz Quartett als Kulturbotschafter Tschechiens im Schloss. Das Quartett ist regelmäßig zu Gast auf den großen Bühnen der Welt und war 2018 „Quartet in Residence“ der Tschechischen Philharmonie im Rudolphinum Prag. 2019 erhielt es den „Classic Prague Award“ für das beste Kammerkonzert des Jahres. Im Januar 2019 umrahmte das Ensemble musikalisch die Gedenkstunde für die Opfer des Holocaust im Deutschen Bundestag. Bei dem Gastspiel in Ellwangen kommen Werke von Haydn, Schulhoff und Dvorak zur Aufführung.

Einen weiteren Höhepunkt bietet am Samstag, 11. September, die Pianistin Natalia Ehwald, die als Poetin unter den deutschen Pianisten gilt. Große Erfolge feierte sie bei Konzerten in der Berliner Philharmonie und dem Konzerthaus Berlin, der Hamburger Musikhalle und bei Festivals wie den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker oder Puplinge Classique Genf.

Konzertreisen führen sie regelmäßig durch ganz Europa, nach Asien und Amerika. Ehwald gestaltet den Abend mit Werken von Mozart, Beethoven und Schubert.

Den krönenden Abschluss der diesjährigen Reihe bildet ein Konzertabend mit dem Viano String Quartet am Samstag, 2. Oktober. Seit seiner Gründung 2015 war das Quartett unter anderem in der Wigmore Hall, in Beijing, New York City und Vancouver zu Gast. Vom Banff Centre unterstützte Europa-Tourneen führen das Quartett 2020 nach Paris, Brüssel, Hamburg, Berlin, Leipzig, Heidelberg, Bonn, Luzern und Salzburg. Das Programm „Love and Joy“ beinhaltet Werke von Haydn, Schumann und Borodin.

Karten für die Ellwanger Schlosskonzerte gibt es zu 20 Euro auf allen Plätzen, 15 Euro für Stiftsbundmitglieder und fünf Euro für Schüler und Studenten bei der Tourist-Information Ellwangen, Telefon 07961/84303, E-Mail: tourist@ellwangen.de (bis 12 Uhr am Veranstaltungstag) und an der Abendkasse.

Zum Schutz des Publikums gelten bei allen Konzerte die „3 G“-Regeln. Der Thronsaal im Schlossmuseum ist über einen Fahrstuhl barrierefrei erreichbar.