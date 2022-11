Ellwanger sagen ihre Meinung zu Katar: WM-Fieber oder Boykott?

In weniger als einer Woche beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das Fanfieber packt bei der diesjährigen umstrittenen Weltmeisterschaft allerdings nicht jeden. Der Umgang mit Gastarbeitern, Homophobie, Frauenfeindlichkeit und Menschenrechtsverletzungen werfen lange Schatten auf das Sportereignis.

Auch die Ellwangerinnen und Ellwanger sind bei einer Straßenumfrage geteilter Meinung zur Weltmeisterschaft in Katar:

So ist Walter Köhnlein zwar grundsätzlich fußballinteressiert, die WM wird er sich aber explizit wegen des Austragungsortes nicht ansehen: „Man hat im Vorfeld so viel von den Zuständen dort gehört. Die Leute hatten zwei Jahre Zeit, das zu boykottieren. Aber die, die das letzten Endes hätten entscheiden können, haben so viel Geld von Katar bekommen, dass die Weltmeisterschaft jetzt dort stattfindet. Ich halte das für einen riesigen Fehler“, sagt er im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“.

Walter Köhnlein (Foto: Larissa Hamann)

Ähnlicher Meinung ist auch Passantin Andrea Sauter. Bis jetzt habe sie zwar vor, sich zumindest die Deutschlandspiele im Fernsehen anzuschauen, grundsätzlich sei sie sich aber noch unsicher, ob und in welchem Maße sie die Weltmeisterschaft überhaupt verfolgen wolle: „Ein Land kann sich nicht bereiterklären, so etwas auszurichten und im Nachhinein solche Aussagen machen zu allen möglichen Lebensweisen. Das finde ich nicht in Ordnung.“

Andrea_Sauter_Umfrage_WM_6370d6ced36ef.jpg

Lasse Grüner ergänzt dazu außerdem: „Ich finde nicht gut, dass solche großen, polarisierenden Ereignisse auf solche Länder verteilt werden.“

Lasse Grüner (Foto: Larissa Hamann)

Dem stimmt auch Gebhard Högg zu. Der Senior interessiert sich zwar ebenfalls wenig für Fußball, die Entscheidung der Fifa hält er trotzdem nicht für richtig und würde sich die Spiele deshalb auch nicht ansehen: „Das muss doch nicht sein – Wenn selbst die Obersten nun einräumen, dass das ein Fehler war.“

Gebhard Högg (Foto: Larissa Hamann)

Markus Töpfel hat sich stattdessen entschieden, die Übertragung der Spiele dennoch anzusehen. Er betont im Gespräch zwar, dass er das Regime in Katar nicht unterstütze und deren Handeln auch nicht gut finde, die sportlichen Leistungen der einzelnen Nationen sollten aber dennoch gewürdigt werden. „Der Sport Fußball hat es verdient, angeschaut zu werden. Das ist man irgendwo auch den Spielern schuldig.“

Markus Töpfel (Foto: Larissa Hamann)

Die Ellwangerin Klara Balle findet vor allem außer den politisch zweifelhaften Bedingungen in Katar auch das Wüstenklima ungeeignet zur Austragung einer Weltmeisterschaft. „Dort ist es viel zu heiß für die Spiele. Es ist ja grundsätzlich gut, wenn das Wetter gut ist, aber ich finde, da hätte man einen anderen Ort aussuchen müssen.“

Klara Balle (Foto: Larissa Hamann)

Auch Siegfried Baumann verzichtet nicht auf die WM. Wie Markus Töpfel heißt er die Umstände, unter denen die Weltmeisterschaft ausgerichtet wird, nicht für gut, das Interesse am Sport stehe aber für den ehemals aktiven Eggenroter Fußballer im Vordergrund. Die Wahl zum Austragungsort sei nicht mehr rückgängig zu machen und auch damit für Proteste nun auch zu spät: „Wenn man etwas daran hätte ändern wollen, hätte man schon viel früher handeln müssen.“