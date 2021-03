Ellwanger Rundsporthalle wird mobiles Impfzentrum

Ab 31. März kommen die mobilen Impfteams nach Ellwangen. Das hat Bürgermeister Volker Grab am Dienstag angekündigt. Alle Seniorinnen und Senioren über 80 Jahre werden angeschrieben. Das Rathaus wird deshalb 1559 Briefe verschicken.

Seniorinnen und Senioren, die sich impfen lassen möchten, können sich telefonisch zurückmelden. Vier Telefonnummern im Rathaus werden deshalb eingerichtet. Eine Rückmeldung per Brief oder E-Mail an die Stadt soll ebenfalls möglich sein

Die Rundsporthalle wird nach Grabs Worten zum mobilen Impfzentrum. Dort könne man direkt bis vor den Eingang fahren, sagt er. Der Bürgermeister schätzt, dass in 14 Tagen alle Ellwangerinnen und Ellwanger über 80 Jahre geimpft sein können.