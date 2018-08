Ellwanger Polizei sucht nach vermisster Frau

Die Ellwanger Polizei sucht am Dienstagmorgen eine vermisste Frau.

Es besteht der Verdacht, dass sich die Frau selbst in Gefahr bringt. Die Suche läuft mit mehreren Polizeistreifen seit kurz nach sieben Uhr und wird unterstützt durch einen Polizeihubschrauber. Gegen 7.45 Uhr stellte ein Lokführer eine Frau auf den Gleisen im Bahnhofsbereich fest, die dann in Richtung Haller Straße wegging. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um die Gesuchte handelt. Die Suche konzentriert sich derzeit auf den Gleisbereich beidseitig des Ellwanger Bahnhofs und die angrenzenden Gebiete in diesem Bereich.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Gesucht wird eine 55 Jahre alte Frau mit blonden, kurzen, glatten Haaren. Sie ist 1,65 Meter groß und wiegt etwa 74 Kilogramm. Sie ist derzeit bekleidet mit einer weißen Hose und einem rosafarbenen Oberteil.

Bei Antreffen der Frau bitte umgehend die Polizei verständigen. Wählen Sie die 110 und versuchen Sie Sichtkontakt zu halten.