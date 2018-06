Ellwanger Pfadfinder feiern Jubiläum

Die Pfadfinder Ellwangen feiern ihr 60 -jähriges Stammesbestehen. Am 1. Januar 1953 wurde der Stamm Sankt Veit Ellwangen beim Bundesamt Sankt Georg in Düsseldorf angemeldet. Stammesgründer war Hariolf Raible, damals 18 Jahre alt. Als Stammeskurat konnte Pater Anton Fichtner gewonnen werden. Die erste Versprechensfeier am 23. April 1953 gilt als Gründungstag des Stammes Sankt Veit.

Deshalb veranstalten die Pfadfinder Ellwangen am Freitag, 10., und Samstag, 11. Mai, ihr Stammesjubiläum mit abwechslungsreichem Programm am Pumpenhaus in Ellwangen. Am Samstag wird ein Tag der offenen Tür stattfinden mit Weißwurstfrühstück, offiziellem Festakt, Festgottesdienst, abends Livemusik und vielem mehr.