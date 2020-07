Ellwanger Partnerstadt Langres wählt neue Bürgermeisterin

Bei den Kommunalwahlen in Frankreich hat Ellwangens Partnerstadt Langres am vergangenen Sonntag eine neue Bürgermeisterin gewählt. Dabei wurde die bisherige Bürgermeisterin Sophie Delong, die 2014 ihr Amt angetreten hatte, von Anne Cardinal abgelöst. Das hat jetzt das Ellwanger Rathaus mitgeteilt.

Anne Cardinal ist Mitglied der Linken Liste und erhielt 44,5 Prozent der Stimmen. Sophie Delong kam auf 33,4 Prozent. Die verbleibenden Stimmen teilten sich zwei weitere Listen auf. Obwohl es sich bei dem zweiten Wahlgang um eine Stichwahl handelte, betrug die Wahlbeteiligung nur 41,1 Prozent. Im Jahr 2014 waren es 57,2 Prozent.

Der neue Gemeinderat soll sich in Langres schon Anfang Juli konstituieren. Dabei wird vermutlich auch geklärt werden, wer zukünftig für die Städtepartnerschaft mit Ellwangen zuständig sein wird. Oberbürgermeister Michael Dambacher hat bereits ein Dankesschreiben an Sophie Delong für ihre vielfältige Unterstützung der bisherigen Städtepartnerschaft verfasst. An Delongs Nachfolgerin, Anne Cardinal, hat er ein Glückwunschschreiben übermittelt.