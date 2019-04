Ellwanger Ostermarsch bricht alle Rekorde

Bei sonnigem Frühlingswetter haben sich beim traditionellen Ostermarsch des Aktionsbündnisses Mahnwache Ellwangen am Vormittag des Karsamstags weit über 300 Friedensaktivisten auf den Weg durch die Straßen der Stadt gemacht. „Ich habe 351 Teilnehmer gezählt, mit mir“, verkündete Dietrich Böhme von der Mahnwache, der zum Zählen eingeteilt war. „Das ist absoluter Ostermarsch-Rekord“, freute sich Moderator Josef Baumann (Friedensforum) bei der anschließenden Kundgebung am Fuchseck. Die Demonstration stand unter dem Motto „Atomkrieg droht! Abrüstung schafft Sicherheit! – Wer Krieg nicht will, muss Frieden machen!“

Viele Friedensfreunde trugen Transparente und forderten auf ihnen „Abrüsten statt Aufrüsten“, „Widerstand gegen die Kriegspolitik“, „Mehr Frieden wagen“ und „Aktive Außenpolitik ohne Waffen“. Auch Aussagen wie „Die Bombe tickt“, „Gier macht Krieg“ und „In der Rüstung sind sie fix, gegen Armut tun sie nix“ waren zu lesen. Das orangefarbene Transparent zum Motto des Ostermarsches hatten Besucher des Jugendzentrums geschaffen.

Alles ist da: Nur keine Bürgermeister

Gerhard Schneider von der Mahnwache begrüßte die Teilnehmer am Bahnhofsvorplatz. Unter ihnen waren Gruppen aus Schwäbisch Gmünd, Aalen, Heidenheim und Nördlingen, aber auch Gäste aus Nürnberg, Amsterdam und Brasilien. „Und wenn es nur ein Zeichen ist, das Menschenwürde achtet und Gewalt nicht mit Gewalt vergilt“, mit diesem Lied riefen Andrea und Anina Batz (Gitarre und Gesang) zur Überwindung von Gewalt auf. Die junge Ellwanger Percussiongruppe „Street Groove Band“ führte den langen Zug über die Westumgehung in die Innenstadt an. Ordensschwestern, Grüne, Linke, Sozialdemokraten, Christdemokraten, Gewerkschafter, Stadträte und Stadträtinnen, Comboni-Missionare, Mitglieder von Amnesty International, Antifaschisten, Rollstuhlfahrer, Kinder im Bollerwagen, ja sogar einen Hund sah man unter den Demonstranten. „Bürgermeister sehe ich keinen“, bedauerte Josef Baumann: „Schade!“ Den Friedensaufruf hatten dieses Mal alle Fraktionen des Gemeinderates unterzeichnet.

„Osterkultur, das ist Friedenskultur“, sagte Josef Baumann unter Beifall, und: „Wir fordern die weltweite Ächtung und Abschaffung der höllischen Tötungstechnik.“ In seiner Rede wies Baumann auf die Atombombenabwürfe durch die Amerikaner auf Hiroshima und Nagasaki am Ende des Zweiten Weltkrieges hin. Den Ostermarsch bezeichnete er deshalb als einen „Marsch für unsere gemeinsame Zukunft“.

Abzug der Atomwaffen aus Büchel

„Unser Marsch ist eine gute Sache“, sang die Folkband „Basis“ bei der Kundgebung am Fuchseck, denn: „Wir marschieren für die Welt, die von Waffen nichts mehr hält, denn das ist für uns am besten!“ Die Journalistin und verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift „Wissenschaft und Frieden“, Regina Hagen aus Darmstadt, die zum „Trägerkreis Atomwaffen abschaffen“ gehört, sprach über Ziele und Folgen der neuen Atomrüstungspläne und ging auf den INF-Vertrag, den nuklearen Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland, und seine Kündigung ein. Israel, Iran, Pakistan, Indien, Nord- und Südkorea und China, die über Mittelstreckenraketen verfügten, seien nicht Vertragspartner. Hagen kritisierte die „neue Aufrüstungsspirale“ und trat für die vollständige Abschaffung von Atomwaffen ein. „Deutschland muss die USA zum Abzug der Atomwaffen aus Büchel auffordern“, sagte sie unter Applaus.

Arailym Kubayeva von der Friedenswerkstatt Mutlangen berichtete über die bei der UNO in New York stattfindenden Verhandlungen zum Atomwaffensperrvertrag. Man sollte mit Putin verhandeln und nicht so ein negatives Bild über Russland in Deutschland schaffen, meinte sie und trat für vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den USA und Russland ein: „Deutschland kann die beiden Länder an einen Verhandlungstisch bringen.“ Die Tierfreunde Beate Häberle und Markus Sieker (Bühlerzell) von der Aktionsgruppe Schwäbisch Hall „Menschen für Tierrechte – Tierversuchsgegner Baden-Württemberg“ wandten sich „gegen Gewalt an Tier und Mensch“.

Krieg ist Fluchtursache Numer eins

In einer Performance ging es um die „Asylstühle“, eine Kampagne des Diakonischen Werks Württemberg zur Europawahl und zum Weltflüchtlingstag. Die sieben künstlerisch gestalteten Ellwanger Stühle, darunter ein „Umarmstuhl“, wurden von Margret Schneider, Karin und Dietrich Böhme von der Mahnwache, Klaus-Dieter Ruff von der Arbeiterwohlfahrt, Bernadette Kohler von der ambulant-betreuten Wohngruppe Badgasse, Petra Dornseif vom Sprach- und Spieltreff und von Jugendzentrumsleiter Jörg Mayer vorgestellt. „Jeder ist Ausländer, fast überall“, sagte Mayer. Und Margret Schneider zitierte Goethe: „Das Land, das die Fremden nicht schützt, geht bald unter.“ Laut Renate Huober vom Freundeskreis Asyl können die Stühle bis Anfang Mai in der evangelischen Stadtkirche besichtigt werden. Die Stühle sollen sichtbar machen, dass hierzulande und in Europa Platz für Menschen ist, die vor Krieg, Verfolgung und Elend fliehen. „Leider ist Krieg die Fluchtursache Nummer eins“, sagte Josef Baumann vom Friedensforum.