Ellwanger Oratorienchor sucht Sänger

Der Ellwanger Oratorienchor, ein Verein mit fast 200-jähriger Tradition, startet nach der Sommerpause in ein neues Probenprojekt. Dazu sucht er Sängerinnen und Sänger. Auf dem Programm steht das spätromantische Weihnachtsoratorium „Oratorio de Noel“ op. 12 von Camille Saint-Saëns (1835-1921), komponiert in den späten 1850er Jahren. Das elegante Werk, in dem lateinische Texte des Alten und Neuen Testaments vertont sind, ist nicht zu anspruchsvoll. Auch Ungeübte können in das Probenprojekt ohne Vorbehalte einsteigen. Zielpunkt der Proben ist die Aufführung des Weihnachtsoratoriums am 18. Dezember in der Evangelischen Stadtkirche. Verstärkt wird der Chor in der letzten Probephase und im Konzert von Solisten und einem Orchester, und es ist gerade diese Zusammenarbeit mit musikalischen Profis, die das Tüfteln und Feilen an einem solchen Musikstück zu einem besonderen Erlebnis macht.

Die erste Probe ist für den 16. September anberaumt, von da an wird wöchentlich am Donnerstagabend von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Ellwangen geprobt; Schulferien sind probenfrei. „Es wäre schön, wenn wir den einen oder die andere animieren könnten, bei uns mitzusingen“, hofft Chor-Vorstand Franz Lang, „nach der Zurückgezogenheit der Corona-Zeit ist das gemeinsame Proben für uns alle eine wunderbare Sache.“

Weitere Informationen über den Chor unter oratorienchor-ellwangen.de