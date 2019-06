Ellwanger OB-Wahl: Nur geringe Korrekturen am Ergebnis

Die Zahlen der Handwerkskammer Reutlingen belegen eindeutig ein Bäckereisterben im Landkreis Sigmaringen. Mit der Bäckerei Aleker in Sigmaringendorf schließt am 30. Juni ein weiteres Generationenunternehmen. Doch es gibt auch Bäckereien, die positiv in die Zukunft schauen.

Vor zehn Jahren waren bei der Handwerkskammer Reutlingen noch 47 Bäckereien im Landkreis Sigmaringen registriert – inzwischen sind es nur noch 32 (Stand Januar 2019).