Ellwanger Netto-Discounter wird modernisiert

Der Netto Marken-Discounter in der Oberen Brühlstraße wird gerade umgebaut. Der Markt ist seit Dienstag geschlossen,, er soll aber schon am kommenden Dienstag, 17. August, wieder seine Pforten für die Kunden öffnen. Darüber hat der Netto-Konzern in einer Pressemitteilung informiert. Wie in der Mitteilung betont wird, solle der Supermarkt mit einer Verkausfläche von rund 840 Quadratmetern modernisiert werden. In diesem Zuge werde die Ellwanger Filiale dem neuen Netto-Konzept angepasst. Ziel sei es, die Filialatmosphäre zu beruhigen. Neben der Modernisierung der Inneneinrichtung wird die Filiale außerdem mit neuen Tiefkühltruhen und einem großen Mehrwegbereich ausgestattet.