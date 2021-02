Ellwanger Narrenbaum „Nobody“ trotzt der Pandemie

Am Samstagnachmittag haben einige wenige Fasnachter der Virngrundkrähen am Fuchseck den diesjährigen Narrenbaum aufgestellt. Er trägt dieses Jahr den Namen „Nobody“. Wie es für einen Narrenbaum üblich ist, trägt er seine Wurzel oben, geschmückt mit bunten Krawatten. Am Stamm wurden die verschiedenen Zunftzeichen angebracht. Üblicherweise wird der Narrenbaum am Gumpendonnerstag an seinen Platz gestellt, mit feuchtfröhlicher Stimmung. Nicht so dieses Jahr. Nun hoffen alle Närrischen auf eine bessere Saison 2021/22. Es wurden aber trotz allem die Schlachtrufe „Helau“ des FCV und „Virngrund-Kräh“ der Virngrundkrähen laut in den Himmel gerufen.