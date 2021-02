Ellwanger Narren laden zu Fotowettbewerb rund um den Narrenbaum ein

Bereits Ende November haben die Virngrundkrähen, die jedes Jahr am Gumpendonnerstag den Narrenbaum stellen und versteigern, die Narrenbaumparty organisieren, die Vereinsführung darüber informiert: Egal, was auch immer passiert, wir werden auf jeden Fall einen Narrenbaum stellen!

Es war rasch klar, dass das Highlight für die ganze Gruppe – das Ausgraben des Narrenbaums mit dem Reppeln und dem Freikratzen der Wurzeln – dieses Mal ausfallen muss. So wurde der Baum unter forstwirtschaftlichen Bedingungen ausgegraben.

Auch wenn Fasching ausfällt und somit allen etwas fehlt: Der diesjährige Narrenbaum ist der größte, der bisher in Ellwangen gestellt wurde. „Und wenn das Loch, in welchem der Narrenbaum verankert ist, noch etwas größer wäre“, so versichert Roland Lutz, der stellvertretende Zunftmeister der Virngrundkrähen, „hätten wir einen noch größeren Baum gestellt.“

Nachdem die stets von Ehrenpräsident Dieter Gross moderierte, oft hitzige Versteigerung definitiv nicht stattfinden konnte, erklärte sich die Vereinsführung bereit, eine Online-Auktion zu organisieren. Präsident Jürgen Fünfgelder erhielt einen Telefonanruf eines Käuferkonsortiums, das sich als „Freunde des FCV“ bezeichnete.

Angelehnt an das Jahr 2021, unterbreitete der Anrufer das sagenhafte Kaufangebot über 2021 Euro. Präsident Fünfgelder konnte dieses unglaubliche Kaufangebot natürlich nicht ausschlagen.

Damit der Narrenbaum seinen Namen „Nobody“ nicht zu Recht tragen muss, wäre es wünschenswert, wenn viele Narren und Freunde der Ellwanger Fasnacht ihm einen Besuch abstatten würden. Alle sind aufgefordert, selbstverständlich im Einklang mit den Corona-Regeln, ein Foto im Kostüm, in der Uniform, im Häs oder auch einfach nur so, von sich oder ihrer Familie mit dem Narrenbaum aufzunehmen. Dieses Foto soll dann zusammen der jeweiligen Postadresse per E-Mail an „info@fcv-ellwangen.de“ geschickt werden. Unter den Einsendern verlost der FCV Eintrittskarten für die Prunksitzungen im Jahr 2022: einmal je zwei Eintrittskarten für die Prunksitzung am Samstag, zweimal je zwei Karten für die Prunksitzung am Freitag und dreimal je zwei Karten für die Eröffnungssitzung am Donnerstag.