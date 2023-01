Ellwanger Mediziner Stephan Kurz hat an der Charité habilitiert

Der in Ellwangen aufgewachsene Stephan Kurz hat sich vor Kurzem an der Berliner Charité habilitiert und hat damit den Titel eines Privatdozenten (PD) erworben. Damit verbindet sich die akademische Lehrberechtigung an dem renommierten Klinikum, teilt der Mediziner in einer Pressemitteilung mit.

Der Kardioanäthesist ist Mitbegründer des Aortentelefons am Deutschen Herzzentrum in Berlin (DHZB). Der Fachbegriff „Akute Aortendissektion TYP A“ steht für einen der dringlichsten Notfälle in der Herzmedizin. Meist ohne Vorwarnung reißt die innere Wand der Hauptschlagader (Aorta) unmittelbar am Herzen. Blut dringt durch den Einriss in einen Spalt zwischen den Gefäßwänden und vergrößert diesen immer weiter. Die einzig mögliche Therapie ist eine aufwändige herzchirurgische Notoperation. Unbehandelt verläuft die akute Aortendissektion Typ A fast immer tödlich, so der Stephan Kurz.

Was die Behandlung besonders laut dem Mediziner so tückisch macht: Ihre Symptome werden oft falsch interpretiert oder die Dringlichkeit einer sofortigen Verlegung in ein spezialisiertes Herzzentrum wird verkannt. Beides mit oft tödlichen Folgen. Stephan Kurz hat deshalb der akuten Aortendissektion schon vor Jahren „den Kampf angesagt“.

Was mit seiner Ausbildung als Zivildienstleistender beim Roten Kreuz in Ellwangen seinen Anfang nahm, hat Stephan Kurz während seiner klinischen Karriere aber nie wieder losgelassen: Die Begeisterung für die unmittelbare Medizin im Rettungs-oder Notarztwagen, zuerst als Rettungsassistent, schließlich als Notarzt. Er kenne sowohl die Tücken der akuten Diagnostik vor Ort als auch die Komplexität der Notoperation, als er sich am DHZB für das Konzept eines „Aortentelefons“ eingesetzt habe – einer medizinischen Hotline, die allen Berliner und Brandenburger Ärztinnen und Ärzten in den Rettungsstellen rund um die Uhr koordinierend und beratend zur Seite stehe, erklärt Kurz.

2015 wurde das Konzept nach Aussage des Ellwangers umgesetzt und hat seitdem „lebensrettende Erfolgsgeschichte“ geschrieben, denn die Zahl der Patienten, die rechtzeitig operiert werden konnten, sei seitdem signifikant gestiegen und die Sterblichkeit habe weiter gesenkt werden können.

Mit einer wissenschaftlichen Bilanz der akuten Aortendissektion Typ A in Berlin-Brandenburg und des Aortentelefons hat sich Stephan Kurz nun habilitiert.

Stephan Kurz ist in Ellwangen aufgewachsen. Der heute 46-Jährige hat an der Charité Humanmedizin und Public Health studiert. 2011 stieß er als Assistenzarzt zum Team der DHZB-Kardioanästhesie, 2014 legte er seine Facharztprüfung als Anästhesist ab. Aktuell leitet Kurz als Oberarzt die „Intermediate Care Station W2i“ an der Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie am Deutschen Herzzentrum der Charité.