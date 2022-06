Ellwanger Marienpflege feiert Kinderdorffest

Im Kinder- und Jugenddorf Marienpflege Ellwangen wird am Sonntag, 26. Juni, das Kinderdorffest gefeiert. Beginn ist mitten im Kinderdorf auf dem Erwin-Knam-Platz um 10 Uhr mit einem Dankgottesdienst mit Pfarrer Sven van Meegen. Kinder, Jugendliche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten den Gottesdienst mit.

Direkt im Anschluss beginnt die Bewirtung in neuer Form an vier Foodtrucks. Ab 13 Uhr geht es in der Cafeteria mit Kaffee und Kuchen weiter. Um 13 Uhr eröffnen die Dudelsackspieler der Kochen-Clan-Pipe-Band aus Unterkochen das Fest. Zahlreiche Info- und Mitmachstationen, wie beispielsweise Glücksrad, Kletterbaum, Bastelangebote oder Ponyreiten laden bis 16.30 Uhr zum Anschauen und Mitmachen ein. Tänzerische Höhepunkte bieten am Nachmittag die Pep Steps des RRC Neuler-Schwenningen und der tamilische Freundschaftsverein Aalen.

Der Kindertagesstätte Marienpflege wird um 13.15 Uhr das „Beki-Zertifikat“ verliehen. Dieses landesweite Qualitätssiegel steht für besonders kinderbewusste Ernährung und ist auch für viele andere Ellwanger Kindergärten und Krippen bedeutsam, die von der Marienpflegeküche mit warmem Essen beliefert werden. Die Marienpflege ist die vierte Einrichtung im Ostalbkreis, die diese Auszeichnung erhält.

Auch das Marienpflege-Museum im Kloster ist von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet. Hier sind Exponate aus 290 Jahren Kapuzinerkloster, Kinderrettungsanstalt,Waisenhaus und Kinderdorf zu sehen. Um 14, 15 und 16 Uhr sind Führungen. Tag der offenen Tür ist in der Kindertagesstätte Biberburg, in der Kinderdorf-Wohngruppe Haus 12, der psychologischen Beratungsstelle und der Rupert-Mayer-Schule mit Einblick in ein digitales Klassenzimmer.

Informationen gibt es ebenfalls an einem Infostand der Leitungskräfte, an dem sich zu jeder vollen Stunde auch Ehemalige treffen können. Der Kinder- und Jugenddorfrat stellt seine Arbeit vor, der Pastoralbeauftragte informiert zur religionssensiblen und pastoralen Arbeit im Kinderdorf. Um 16.30 Uhr endet das Mitmachprogramm. Um 17 Uhr wird im Kreuzgang des ehemaligen Kapuzinerklosters ein gemeinsamer Abschluss gestaltet, mit Kinderliedern zum Mitsingen und kleinem Lagerfeuer.