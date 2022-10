Ellwanger Marienpflege erhält 600 Euro aus T-Shirt-Verkauf

Die One Line Agentur hat der Marienpflege in Ellwangen 600 Euro gespendet. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, arbeitet die Agentur bereits seit Winter 2021 mit der Marienpflege zusammen. In einem ersten Projekt durften die Kinder ihrer Fantasie freien lauf lassen und ein Logo für „One Together“, eine Charity-Marke der Agentur, entwerfen. Dieses wurde im Anschluss auf T-Shirts und Karten gedruckt und als Spendenaktion für das Heim in Ellwangen ausgeschrieben.

Wie die Agentur in ihrer Mitteilung weiter berichtet, sei die Verkaufsaktion ein voller Erfolg gewesen und verlief über mehrere Wochen. Als Designer ihres eigenen T-Shirts seien die Kinder der Kreativ Werkstatt stolz und bedanken sich bei allen, die ein T-Shirt gekauft haben.

Anfang Oktober 2022 war es dann endlich so weit: Bei einem weiteren Treffen mit der One Line Agentur und der Marienpflege Ellwangen wurde anschließend der Spendenschein im Wert von 600 Euro an die Werkstatt überreicht.

Die lokale Unterstützung der One Line Agentur soll nun jedes weitere Jahr verwirklicht werden, um mit kreativer Arbeit Hilfe zu leisten, Mut zu machen, und gemeinsam mehr erreichen zu können. Auch dieses Jahr wird auf dem Area 46-Gelände in Ellwangen ein Weihnachtsbaumverkauf mit weihnachtlichen-selbskreirten Goodies der Agentur stattfinden, deren Erlös einer sozial engagierten Organisation zu Gute kommt. Foto: Privat