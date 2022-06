Ellwanger Malteser schauen auf 60 Jahre zurück

Wer all die Tätigkeitsfelder des Malteser Hilfsdienstes kennenlernen möchte, der kann sich am Festwochenende vom 25. bis 26. Juni informieren. Am Samstag, 25. Juni, ist ein Festakt mit geladenen Gästen in der Ellwanger Stadthalle mit Grußworten. Der Sonntag, 26. Juni, spiegelt die große Vielfalt des Malteser Hilfsdienstes wider. Um 9.30 Uhr ist Gottesdienst in der Basilika, ab 11 Uhr gibt es Mittagstisch, Kaffee und Kuchen und eine Fahrzeugschau rund um die Stadthalle. In einer Chronik kann man die vielen Jahren der Malteser Ellwangen, Pfahlheim und Ellenberg noch einmal lebendig werden lassen. Zur musikalischen Umrahmung spielt der Musikverein Pfahlheim.