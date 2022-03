Ellwanger Mahnwache demonstriert für Frieden in der Ukraine

Das Aktionsbündnis Mahnwache Ellwangen veranstaltet am kommenden Samstag, 5. März, am Fuchseck wieder eine Mahnwache für den Frieden. Beginn ist um 11 Uhr. Die kommende Veranstaltung widmet sich der Situation in der Ukraine. Wie das Aktionsbündnis in diesem Zuge schreibt, sei man „fassungslos über die Esklation“ dieses Krieges. Das Leid der Menschen in der Ukraine sei „unermesslich“. Bei der Mahnwache wolle man sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen, ebenso mit den mutigen Menschen in Russland, die sich gegen den Krieg wenden. Unter dem Motto „Den Frieden retten – Die Waffen nieder – Nie wieder Krieg!“ sollen dabei Philosophen, Dichter und Liedermacher aus allen Epochen zitiert werden, die Kriegstreiberei bekämpften. Musikalische Beiträge unterstreichen die Texte. Das Ellwanger Aktionsbündnis Mahnwache hofft auf zahlreiche Teilnahme.