Ellwanger Luftschloss-Festival wird abgesagt

Getränke einfach so in die Landschaft stellen im Vertrauen, dass Menschen, die nette Absicht mit ordentlichem Verhalten belohnen? Kann das gut gehen? Es ist gut gegangen: Am Sonntag wird der Kolping-Durstlöscherschrank auf dem Dreifaltigkeitsberg zum letzten Mal befüllt sein und für die Mütter gibt es auch noch eine kleine Überraschung.

Eigentlich hatte ich nur an eine kleine Kiste gedacht

Michael Wientges

In der Woche vor Ostern ist Kolping-Chef Michael Wientges wie viele zusammen mit seiner Familie ...