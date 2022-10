Ellwanger Lesepaten feiern ihr zehnjähriges Bestehen

Lesen lernen – die Freude am Lesen vermitteln – mit den Kindern Spaß haben: Dafür stehen seit nun zehn Jahren die Ellwanger Lesepaten. Vor kurzem wurde nun das Jubiläum im Palais Adelmann gebührend gefeiert. Musikalisch wurde der Abend von Andrea Batz und Ines Rieck eröffnet. Im Anschluss hob Oberbürgermeister Michael Dambacher bei seiner Begrüßung hervor, wie wichtig die Vermittlung der Freude am Lesen ist. Durch die Tätigkeit der Patinnen und Paten würde den Kindern eine Alternative zum allgegenwärtigen Smartphone aufgezeigt und neue Welten eröffnet.

Wie es zur Gründung der Lesepaten kam erzählte im Anschluss Elisabeth Brenner. Sie war es, welche die Lesepaten aus dem Lokalen Bündnis für Familie heraus 2011 initiiert hat. Am Anfang sei die Skepsis bei den Kindergärten noch groß gewesen, aber das Netzwerk habe sich mittlerweile fest etabliert. Inzwischen lesen über 30 Lesepaten in 19 Kindergärten. Eine, die von Anfang an dabei war, ist Christine Scharpfenecker. Seit zehn Jahren liest sie schon in der Arche Noah vor. Was sie zu Beginn dazu bewogen hat, regelmäßig im Kindergarten vorzulesen, begeistert sie auch heute noch an Ihrem Engagement: die Freude der Kinder, wenn Ihnen vorgelesen wird.

Bevor den Lesepaten gedankt wurde, trug Ines Rieck, die ausgebildete Märchenerzählerin ist, das Märchen für Erwachsene „Sitayara und der Mond“ vor, welches von Andrea Batz am Saxophon untermalt wurde. Als Dankeschön für ihr Engagement überreichten die Organisatoren des Netzwerks Dorothea Steidle von der Caritas Ost-Württemberg, Johannes Effinger von der Stadtbibliothek und der Ehrenamtskoordinator der Stadt Ellwangen Fabian Gmeiner den Patinnen und Paten eine Blume und ein kleines Vorlesebuch. Besonders freuen durften sich die Lesepaten, die schon seit zehn Jahren aktiv sind: Sie erhielten für ihre Treue einen Buchgutschein.

Geladen waren nicht nur die Vorlesenden, sondern auch die Kindergartenleitungen, ohne deren Vertrauen und Offenheit, wie der Moderator des Abends Fabian Gmeiner betonte, die Tätigkeit der Lesepaten nicht möglich wäre. Den Abschluss bildete wieder das Duo Batz und Rieck mit der Mitmachgeschichte „Ein Nilpferd lief im Dschungel rum“.