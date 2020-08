Ellwanger Landgerichtspräsident Friedrich Unkel geht in den Ruhestand

Friedrich Unkel, der Präsident des Ellwanger Landgerichts, hat am 31. August seinen letzten Arbeitstag. 19 Jahre lang hat er das Landgericht geleitet. Mit ihm geht der dienstälteste Landgerichtspräsident im Bezirk des Oberlandesgerichts Stuttgart in den Ruhestand.

Unkel stand rund 38 Jahre lang in Dienst der baden-württembergischen Justiz. 1982 trat er in den Justizdienst ein. Nach Stationen in der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, am dortigen Amtsgericht sowie am Landgericht Böblingen wurde er 1988 ans Justizministerium abgeordnet. Zwei Jahre später wurde er nach der Wiedervereinigung in den Koordinierungsausschuss für den Aufbau des Landes Sachsen im Bereich Justiz berufen. Kurz darauf berief ihn der damalige sächsische Justizminister Steffen Heitmann zum Leiter der Strafrechtsabteilung seines Ministeriums.

1992 ging Unkel zurück nach Baden-Württemberg und leitete das württembergische Personalreferat des Justizministeriums. 1998 wechselte er als Leitender Oberstaatsanwalt nach Ellwangen und seit August 2001 leitete er das Ellwanger Landgericht.

Justizminister Guido Wolf (CDU) würdigte Unkel als „aufrechte und absolut integre Präsidentenpersönlichkeit“. „Ruhig und immer an der Sache orientiert – das war der Schlüssel zu seinem langjährigen Erfolg“, sagte Wolf.