Ellwanger Klinik meldet ein Christkind

Toni, als Kurzform von Anton, stammt ursprünglich aus dem Altgriechischen und steht für „der Wertvolle“ oder „der Unschätzbare“. Könnte man einen Namen zum Heiligen Abend besser wählen?

Um Punkt 7.50 Uhr erblickte der unschätzbar, wertvolle Toni am 24. Dezember 2021 in der Sankt-Anna-Virngrundklinik das Licht der Welt. Der Bub ist das dritte Kind von Familie Oberlajtner aus Weiltingen. Das Bild links zeigt den Jungen mit seiner Mutter Anna. Zu Toni gesellte sich am ersten Weihnachtsfeiertag dann auch noch die kleine Katharina (Bild rechts) hinzu. Sie wurde am 25. Dezember um 7.08 Uhr geboren. Ihre glücklichen Eltern sind Regina und Nikolaus Handschuh aus Jagstzell.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag kamen im Ellwanger Krankenhaus noch drei weitere Kinder zur Welt. Fotos: Kliniken Ostalb