Ellwanger Klinik lädt zum Arthrosetag

Um auf die Krankheit „Arthrose“ und deren Behandlungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen, veranstaltet die chirurgische Abteilung der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen am Donnerstag, 19. Mai, den zweiten Ellwanger Arthrosetag. Beginn ist um 17.30 Uhr im großen Saal der Gesundheitsakademie / Krankenpflegeschule.

Rund fünf Millionen Menschen leiden in Deutschland an Arthrose. Damit ist sie die häufigste aller Gelenkerkrankungen. Fast zwei Millionen der Patienten haben sogar täglich Schmerzen in den Gelenken.

„Wir haben für alle Interessierten ein informatives und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt“, berichtet Chefarzt Prof. Dr. Rainer Isenmann. Er leitet die chirurgische Abteilung der Ellwanger Klinik, der sowohl die Allgemein- und Visceralchirurgie als auch der Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie angehören.

Nach der Begrüßung durch Chefarzt Prof. Dr. Isenmann gibt es vier Fachvorträge.

Den Beginn macht der Leitende Arzt der Ellwanger Orthopädie/Unfallchirurgie Dr. med. Univ. Zagreb Darko Kirincic mit dem Vortrag „Arthrose im Hüftgelenk, minimalinvasive Operationstechnik und neue Implantate-Innovationen in der Endoprothetik“.

Über „schmerzendes Kniegelenk, moderner Kniegelenkersatz heute“ wird PD Dr. med. Andreas Schmelz vom Kooperationspartner der Orthopädie Heidenheim sprechen.

Mit „fit fürs künstliche Gelenk! – OP-Vorbereitung mit der Physiotherapie“ berichtet Susanne Lak über die Möglichkeiten der Physiotherapie.

Mutasim Ahmed, Leitender Oberarzt der Orthopädie/Unfallchirurgie an der Sankt-Anna Virngrund-Klinik wagt im Vortrag „Schulter-Endoprothetik, Blick in die Gegenwart und Zukunft“ am Ende den Blick in die Zukunft.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.