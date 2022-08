Ellwanger Juze spendet 2800 Euro an Organisation gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Beim Benefizflohmarkt des Jugend- und Kulturzentrums Ellwangen (Juze) am Samstag, 30. Juli, haben die Organisatoren 2800 Euro für das Projekt „Medica Mondiale“ eingenommen. Darüber hat das Juze in einer Pressemitteilung informiert. Bei „Medica Mondiale“ handelt es sich um eine feministische Frauenrechtsorganisation, die Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, ungeachtet ihrer politischen, ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit unterstützt.

Insgesamt 35 Helferinnen und Helfer im Alter von sieben bis 70 Jahren, haben bei diesem Gemeinschaftsprojekt unter der Leitung von Jutta Jakob und Margret Schreg vom Jugendzentrum zusammengearbeitet. Beteiligt waren unter anderem die Juze-Projektgruppen „Klimahelden“, „Naturentdecker unterwegs“, das„Warenhaus Glücksgriff“-Komitee und die Stiftung. Haus Lindenhof.

Ein weiteres Ziel des Flohmarkes sei es gewesen, auf das Schonen von Ressourcen aufmerksam zu machen, Müll zu vermeiden und die Wertschätzung von gebrauchten Dingen zu fördern, heißt es weiter in dem Bericht des Jugend- und Kulturzentrums. Durch die Aktion haben viele Flohmarktartikel neue Besitzerinnen und Besitzer gefunden und ein zweites Leben erhalten. Die vielen positiven Rückmeldungen und die große Spendenbereitschaft der Besucherinnen und Besucher haben das Flohmarktteam gefreut, so das Juze.