Ellwanger Jugendwehr zu Gast beim SWR

Der SWR wird sich am kommenden Donnerstag, 15. November, 17.45 Uhr, in der Sendung „Kaffee oder Tee“ dem Thema Jugendfeuerwehr widmen. Dazu wurden Vertreter der Ellwanger Jugendwehr eingeladen. Lovis Werner, Jugendleiter der Ellwanger Jugendfeuerwehr, sowie Benjamin Feil, stellvertretender Jugendwart, werden an dem Tag live im Studio mit der „Kaffee oder Tee“-Moderatorin Evelin König über ihre Arbeit und Aufgaben bei der Jugendwehr sprechen. Dabei wird dann natürlich auch der geglückte Weltrekordversuch der Ellwanger Jugendfeuerwehr Thema sein. Vor wenigen Tagen hatte die Ellwanger Nachwuchsfeuerwehr mit rund 10 000 entzündeten Fackeln das baden-württembergische Feuerwehrlogo „nachgezeichnet“ und sich so einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde gesichert. In der Sendung am Donnerstag ist ein Beitrag über die spektakuläre Fackel-Aktion am Ellwanger Schlosshügel zu sehen.