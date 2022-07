Ellwanger Heimattage locken Tausende ins Herz der Stadt

„Freunde treffen und Stadt erleben.“ Unter diesem Motto sind am Wochenende nach zweijähriger Zwangspause und nach zwei „DaHeimat-Tagen“ die 67. Ellwanger Heimattage gestanden. Da das Schloss wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten im Arkadenhof zurzeit eine Baustelle ist, fanden die sehr gut besuchten Heimattage zum ersten Mal seit den 1950er Jahren wieder mitten im Herzen von Ellwangen statt: auf dem Marktplatz und am Fuchseck. Tausende von Besucherinnen und Besuchern aus nah und fern konnten über zwei Tage hinweg ein tolles Programm erleben: mit dem traditionellen Ochsenbraten, mit Live-Musik und Spielangeboten für die Kinder. Der Sonntag war dazu noch verkaufsoffen.

Die Bürgergarde eröffnet mit klingendem Spiel

Die Ellwanger Bürgergarde war am Samstag Punkt 18 Uhr mit klingendem Spiel unter Leitung von Tambourmajor Johannes Widmann auf den nahezu vollen Marktplatz einmarschiert. Zu Ehren der guten Stadt gab es einen Salutschuss. Oberbürgermeister Michael Dambacher eröffnete die 67. Ellwanger Heimattage, lobte den „schönen Rahmen auf dem Marktplatz“ und dankte den mitwirkenden Vereinen für die Ausrichtung: Stadtverband der sporttreibenden Vereine mit Unterstützung von Bürgergarde Ellwangen, DLRG, FC Ellwangen, FCV, Narrenpolizei, Pfadfinder, Reitverein Rindelbach, Sportverein Rindelbach, SG Schrezheim, TSV Ellwangen, Jagsttal-Gullys Rindelbach und Hundefreunde Drachenherz. Der OB freute sich insbesondere über die Anwesenheit einer 23-köpfigen Delegation aus der italienischen Partnerstadt Abbiategrasso, mit dem wiedergewählten Bürgermeister Cesare Nai an der Spitze. Abbiategrasso hatte sich am Samstag auf dem Wochenmarkt mit einem Verkaufsstand mit Käse, Olivenöl und Reis präsentiert. Im Jeningenheim bedankte sich die Partnerstadt mit 300 kostenlosen Portionen Risotto für die knapp 30 000 Euro an Spenden aus Ellwangen für Abbiategrasso während der Coronazeit.

Ochsenanschnitt durch den OB entfällt

Einen Ochsenanschnitt durch den OB gab es dieses Jahr nicht, aber auf den beliebten Ochsenbraten mussten die Festgäste dennoch nicht verzichten. Mit einer Urkunde und einem Schloss-Ochsen-Bild von Theo Dostal verabschiedete der OB den langjährigen ehrenamtlichen Ochsenbrater Jürgen Fünfgelder, der nach über 20-jähriger Tätigkeit seinen Dienst quittierte. „Die Stadt Ellwangen verbindet deshalb ihren Dank mit dem Geschenk einer jährlichen Portion Ochsenbraten an den Heimattagen“, steht auf der übergebenen Urkunde.

80er Klänge am Fuchseck

Die Ensembles des Jugendblasorchesters unter Leitung von Wendelin Dauser stimmten auf dem Marktplatz in das bunte Fest ein, bevor sie bravourös vom Musikverein Röhlingen mit traditioneller Blasmusik abgelöst wurden. Am Fuchseck heizte die Band „The 80 tones“ mit Party Classics aus den 80er-Jahren kräftig ein. Dicht an dicht drängten sich die jungen Leute, hatten Drinks in der Hand, einige tanzten ausgelassen. Die Marienstraße wurde so zur Partymeile umfunktioniert. Der Sonntag begann auf dem Marktplatz mit einem internationalen Frühschoppen mit den Partnermusikschulen, „Laboratorio Daniele Maffeis“ aus dem italienischen Abbiategrasso und der Städtischen Musikschule „Johann Melchior Dreyer“. Unter Leitung von Michele Fagnani und Urban Weigel wurden eindrucksvolle Werke für Ensembles und Orchester präsentiert, darunter der 1. Satz der 6. Sinfonie von Beethoven, „Libertango“ von Astor Piazzolla.

30 oder 31 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Ellwangen, Abbiategrasso und Langres

Zur Mittagszeit wurde 30 (eigentlich 31) Jahre Städtepartnerschaft zwischen Ellwangen, Abbiategrasso und Langres gefeiert. Aus der italienischen Partnerstadt war eine stattliche Delegation angereist, mit Bürgermeister Cesare Nai und Valter Bertani an der Spitze. OB Dambacher blickte auf die entsprechende Urkunde, die am 9. Mai 1992 in Ellwangen unterzeichnet wurde, und auf die „vielen schönen Begegnungen und Erlebnisse“ und den Schüleraustausch seitdem. „Es ist eine sehr schöne Bilanz für uns“, so der OB.

Austausch der Städte wird noch wichtiger werden

Der Austausch der drei Städte sei in Zukunft wichtiger denn je. Als kleines Dankeschön überreichte Dambacher an Nai und Bertani einen Druck des Ellwanger Künstlers Karl-Heinz Knoedler mit den Wappen und den wichtigsten Baudenkmalen der drei Städte. Das Gemeinschaftsorchester spielte die italienische, die französische und die deutsche Nationalhymne. Sie fühlten sich hier zu Hause, wenn sie in Ellwangen seien, lobte Cesare Nai die intensiv gelebte Partnerschaft und freute sich auf ein baldiges Wiedersehen in Abbiategrasso im Herbst. Danach gab es ein Konzert der Musikschule Ellwangen, mit Auftritten der Holzbläser-, Violin-, Querflöten-, Blechbläser-, Percussion- und Schlagzeug-Ensembles sowie des Jugendblasorchesters. Ann Sophie Bengelmann sang „Emotions“.

Turngau Ostwürttemberg und die Vereine erfreuen das Publikum sportlich

Nachmittags präsentierte sich auch der Turngau Ostwürttemberg mit einem bunten Programm. Auftritte hatten dabei die Gruppen FC Röhlingen-Showteam Mini Goldies, der SV Rindelbach mit Dance for Fun, der TSV Ellwangen mit Diamonds, die Tanzgruppe Grashüpfer des SV Jagstzell, die SG Niederstotzingen mit Sunny Kids, Power Teenies und Joy of live, der SV Buch mit Crazy Dancers und Dancing Queen, die Peewee Girls des TSV Hüttlingen und der FC Röhlingen mit Kinderballett I und II. Zudem wurde der Ellwanger Schulpreis verliehen.

Malteser laden zur Rikscha-Tour ein

Am verkaufsoffenen Sonntag von Pro Ellwangen drehte die Ellwanger Droschkenlinie munter ihre Runden, auch eine Rikscha-Tour mit den Maltesern war im Angebot. Die Händler lockten ihre Kunden mit kräftigen Rabatten und speziellen Aktionen. Verschiedene Aussteller präsentierten handgefertigte Produkte aus Holz, Genähtes und Gestricktes. Auf dem Karl-Wöhr-Platz gab es ein Kinderprogramm mit Hallo Kinder, Ponyreiten, Basteln mit Toni Ziegler, Kinderschminken mit der SG Schrezheim, Abteilung Turnen und Zöpfe flechten mit Betty Großmann. Die Eltern der Klasse 7b des Peutinger-Gymnasiums hatten Bastelaktionen im Angebot.