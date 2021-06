Ellwanger Heimattage: Es gibt wieder Ochsenbraten to go

Nach dem Erwerb bei der Tourist-Information können die Ochsenbratenbezugsscheine am 24. Juli in den Zeitfenstern 16.30 Uhr bis 18 Uhr und von 18 bis 19.30 Uhr auf dem Schloss eingelöst werden. Reservierungen sind nicht möglich. Behältnisse müssen nicht mitgebracht werden, die Portionen werden fertig verpackt.

- Die Ellwanger Heimattage finden auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur im kleinen Rahmen als „Ellwanger DaHeimattage“ statt. Wie im vergangenen Jahr sollen die Bürger das traditionelle Fest zuhause feiern. Dazu wird es erneut „Ochsenbraten to go“. Der wird ab dem Montag 5. Juli in der Tourist-Information / Marienstraße 1 zum Preis von acht Euro pro Portion angeboten.

Darüber hinaus beteiligt sich die Ellwanger Gastronomie. Der Trinkspruch „Die Krüge hoch“ kann am Samstag, 24. Juli ausgesprochen werden, da die Maß Bier aus dem Zapfhahn in zahlreichen Gaststätten ausgeschenkt wird. Die konkrete Liste der teilnehmenden Gaststätten wird noch rechtzeitig von der Stadt veröffentlicht. Darüber hinaus wird an dem Samstag auch wieder die Bierkutsche der Rotochsen-Brauerei von 17.30 Uhr bis circa 19.30 Uhr ihre Runden durch die Ellwanger Innenstadt.

Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, habe die Verlagerung der Heimttage in den privaten Raum im vergangenen Jahr guten Anklang gefunden. Zahlreiche Freunde des Schlossfestes hätten sich etwas einfallen lassen, um den Ausfall des Sommer-Highlights zu kompensieren.

Oberbürgermeister Michael Dambacher appelliert deshalb auch, die Ellwanger Gastronomie und die Metzgereien in die Planung der DaHeimattage einzubeziehen. Machen wir erneut das Beste daraus“,so der Wunsche des OB, der aber zugleich auch darum bittet, die am 24. Juli geltende Corona-Verordnung nicht außer Acht zu lassen.