Ellwanger Grünen haben so viel Kandidaten wie noch nie

Der Ellwanger Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen hat am Montagabend im „Stiftskeller“ seine Kandidaten für die Kommunalwahlen am 26. Mai nominiert. Es sind 30 Frauen und Männer. „So viele hatten wir noch nie“, war zu hören. Themenschwerpunkte für die nächste Legislaturperiode sind unter anderem der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, bessere Bedingungen für Radfahrer, die Reduzierung des Flächenverbrauchs für Gewerbe- und Baugebiete, bezahlbarer Wohnraum für alle, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Landesgartenschau.

Für den Gemeinderat kandidieren in folgender Reihenfolge:

Kernstadt: Martina Osiander, Berthold Weiß, Ursula Dow, Rudolf Kitzberger, Petra Krebber, Johannes Boecker, Petra Dornseif, Marius Nägelein, Sabine Eberhard, Andreas Maase, Reinhard Krämer und Hansjörg Häußler. (Eine 13. Person soll noch nachnominiert werden.)

Pfahlheim: Horst Knappenberger.

Rindelbach, Holbach, Rotkreuz, Rindwasen: Andrea Biehler, Hans-Dieter Visser.

Eigenzell, Rattstadt, Schönenberg, Stocken, Stockensägmühle, Treppelmühle: Claudia Wagner, Gebhard Ziegler, Gabriele Kitzberger.

Kellerhaus, Gehrensägmühle, Schönau, Kalkhöfe, Borsthof, Rabenhof, Scheuenhof, Scheuensägmühle: Margit Umrath-Mäule, Gregor Olschewski.

Röhlingen, Rötlen, Steigberg, Süßhof: Robert Krämer.

Neunheim, Buchenberghof: Ingrid Wolpert, Wolfgang Lohner.

Schrezheim, Schleifhäusle, Vorderlengenberg, Espachweiler: Franz Brenner, Bernadette Kohler, Philipp Grab.

Rotenbach, Ölmühle: Martin Grimm, Josef Köppel junior.

Eggenrot, Glassägmühle, Altmannsweiler, Engelhardsweiler, Altmannsrot, Bahnmühle, Griesweiler, Lindenhof, Lindenkeller, Lindenhäusle, Hintersteinbühl, Hinterlengenberg: Alois Brenner, Herbert Haß.

„Wir haben starke Frauen auf der Liste“, sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, Berthold Weiß, bei der Nomierungsversammlung im „Stiftskeller“. Unter den 30 Kandidaten sind elf Frauen, zwei Landwirte und mit dem Fastnachter Franz Brenner sogar ein Träger der Goldenen Sau. Drei Kandidaten sind jünger als 30. Man suche noch Kandidaten für den Wohnbezirk Dettenroden, Elberschwenden, Erpfental, Haisterhofen, Killingen und Neunstadt sowie für Pfahlheim und Röhlingen, sagte Weiß.

Für den Ortschaftsrat Rindelbach kandidieren: Andrea Biehler, Johannes Voltenauer, Karl Heinrich Biehler (Rindelbach), Gebhard Ziegler, Gabriele Kitzberger (Eigenzell), Claudia Wagner (Rattstadt, Schönenberg), Margit Umrath-Mäule (Kellerhaus), Gregor Olschewski (Schönau), Robin-Ann Dow, Rigobert Bastuck (Rotkreuz).

Für den Ortschaftsrat Schrezheim: Bernadette Kohler, Philipp Grab, Thomas Buchholz (Schrezheim, Schleifhäusle), Martin Grimm, Josef Köppel junior (Rotenbach), Alois Brenner, Herbert Haß (Altmannsweiler, Engelhardsweiler).

Für die Ortschaftsräte Röhlingen und Pfahlheim gibt es keine Liste.

Kreisrat Volker Grab nannte die sieben Kandidaten aus Ellwangen für die Kreistagswahl, es sind dies: Volker Grab, Claudia Wagner, Christine Ostermayer, Peter Lehle, Julia Weber, Hans-Dieter Visser und Sabine Eberhard.

„Bärenstarke Liste“

„Es ist uns gelungen, in Ellwangen eine bärenstarke Liste zusammenzubringen“, freute sich Volker Grab darüber: „Unser Ziel muss sein, dass wir 20 plus X Prozent kriegen.“ Schwerpunkte für die Arbeit im Kreistag seien die Sicherung der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik und der Erhalt der Dezentralisierung im Krankenhauswesen, ein flächendeckender öffentlicher Personennahverkehr und der Ausbau des Bereichs E-Commerce am Kreisberufsschulzentrum in Ellwangen. Die Kandidaten für die Kreistagswahl werden am Freitag, 22. Februar, in Mögglingen nominiert.