Ellwanger Fußballerinnen legen Grundlagen in den Bergen

Fast schon traditionell haben die Fußballerinnen des FC Ellwangen die ersten Ferientage zur Saisonvorbereitung im Trainingslager in Kempten genutzt. Neben zahlreichen Trainingseinheiten zur Verbesserung der Grundlagenausdauer sind auch zwei Testspiele auf dem Programm gestanden.

Am Samstag wurde auf der Anlage des SV Oberthüngau gegen die dortige Spielgemeinschaft Thüngau/Rückholz gespielt. Der FCE behielt nach Toren von Jana Ebert und zweimal Katrin Kuhn mit 3:2 die Oberhand. In der Halbzeit wurde fast komplett gewechselt, so dass alle Spielerinnen Spielpraxis sammeln konnten.

Auf der Rückreise machte der FCE-Tross dann halt in Griesingen und spielte dort gegen die SGM Griesingen/Munderkingen. Der FCE setzte wieder alle Spielerinnen je eine Halbzeit ein und siegte mit 3:1. Diesmal konnten sich Carla Fürst, Vanessa Adelmann und Hannah Fetzer in die Torschützenlisten eintragen. Aber auch die Kameradschaft kam nicht zu kurz. Ein Besuch im Sonthofener Wellenbad, eine Stadterkundung und eine Wanderung durch die Breitachklamm rundeten das Programm des Trainingslager der Ellwanger Fußballerinnen erfolgreich ab.