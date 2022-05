Ellwanger Frühling lockt mit Autoschau

„Mobilität – Nachhaltigkeit – Stadt erleben“ – ist das Motto des Ellwanger Frühlings. Nach zweijähriger Pause steigt die Veranstaltung am Sonntag, 15. Mai, von 13 Uhr bis 18 Uhr mit verkaufsoffenem Sonntag und vielen Aktionen auf dem Marktplatz und in den Straßen der Innenstadt. Highlight ist eine große Autoschau.

Organisiert wird der Ellwanger Frühling von der Stadt Ellwangen und dem Verein Pro Ellwangen. „Mobilität ist das große Thema“, erklärt Citymanagerin Verena Kiedaisch beim Pressegespräch. „Die Fachhändler mit ihrer Kompetenz sind direkt vor Ort mit ihrer Expertise.“ Insgesamt elf Händler werden auf dem Marktplatz über 60 Fahrzeuge von 17 verschiedenen Marken ausstellen. Es gehe darum, dass die Menschen auf den Geschmack kommen und darum, ihre Fragen zu beantworten, sagt Kersten Borst vom Autocenter W&B als Vertreter der teilnehmenden Autohäuser. Es gebe zurzeit sehr viel Unsicherheit auf dem Markt, besonders wegen der Transformationsprozesse. „Wie lang wird es das Auto noch geben? Wie ist der Emmissionausstoß? Wie lang kann ich es noch nutzen?“, nennt Borst Beispiele. Auch die E-Mobilität sei Thema. Ungefähr 30 Prozent der ausgestellten Fahrzeuge werden zu diesem Bereich gehören.

Passend zur Autoschau präsentieren die innerstädtischen Fahrschulen ihre Angebote. Auch die Fahrradgeschäfte werden ihre Läden geöffnet haben und über Modelle informieren, außerdem werde sich ein Fahrradhändler in der Spitalstraße präsentieren.

Zum Themenschwerpunkt Mobilität gehört auch der ÖPNV. „Der Stadtbus wird in die Innenstadt fahren, so dass die Besucher aus den Teilorten den Ellwanger Frühling besuchen können, ohne ihr eigenes Auto zu benutzen“, wirbt Kiedaisch. Der Fahrpreis beträgt einen Euro, für Kinder ist die Fahrt gratis. „Ein besseres Angebot, um zum Ellwanger Frühling zu kommen, können die Bürger nicht bekommen“, ist das Fazit von Oberbürgermeister Michael Dambacher zu dem ÖPNV-Angebot. Außerdem werden Ostalbmobil und OK.go den Stadtbus und den StadtLandbus in der Marienstraße präsentieren.

Nachhaltigkeit ist das zweite große Thema des Ellwanger Frühlings. So stellen die Stadtwerke rund ums Thema Energiewende und Sanierungen Informationen zur Verfügung. Als Schauobjekt wird die Flaschnerei Stelzner ein Prefa-Dach, also ein Dach aus Aluminium, verlegen. Andere Aussteller präsentieren selbstgemachte Produkte.

Nachhaltig ist auch das Kinderprogramm. Als Angebot für die jüngeren Besucher wird es zwei Flohmärkte geben. Ein Kinderflohmarkt steigt auf dem Karl-Wöhr-Platz. Wer mitmachen will, meldet sich bis 9. Mai bei der Stadt Ellwangen an (telefonisch unter 07961 / 840 oder per E-Mail an stadtmarketing@ellwangen.de). Ein Mädchenflohmarkt findet in der Spitalstraße statt (Anmeldung bis 9. Mai über enklers-maerkte@web.de, Telefon 09852 / 908975 oder mobil: 0177 / 678935, www.markt-enkler.de). In der Innenstadt gibt es außerdem verschiedene Spielangebote, vom Ponyreiten bis zum Kinderkarussell.

Das dritte Thema, nämlich „Stadt erleben“, können die Ellwanger am 15. Mai auf vielerlei Weise – beim Bummeln während des verkaufsoffenen Sonntags, beim Pétanque spielen auf dem Spielfeld des Clubs Kugelhupf Ellwangen vor dem Gebäude Marktplatz 18, bei Live-Musik auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone und einem kulinarischen Angebot an Ständen sowie in den zahlreichen Restaurants, Cafés und Eisdielen. „Es ist ein Rundumhighlight. Die Leute sollen sich wieder treffen, miteinander reden, sich austauschen und shoppen gehen“, freut sich Kiedaisch.