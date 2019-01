Ellwanger Frauenrat: Junge Frauen sollen sich wählen lassen

Im Januar 2016 ist in Ellwangen ein interkultureller Frauenrat gegründet worden. Anlass war das Integrationsprojekt „Stadt ohne Rassismus – Ellwangen mit Courage.“ Als Informationsbörse und Knotenpunkt zur besseren Vernetzung von Frauen hat sich der Rat etabliert. Beim Neujahrsempfang im Rathaus ist deutlich geworden: Sich auf Erreichtem auszuruhen, bedeutet Rückschritt. Auch 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts bleibt viel zu tun. Das Duo Little Fishes begleitete mit anspornenden „Kraftliedern“.

In seinem Grußwort zitierte Bürgermeister Volker Grab die französische Feministin Simone de Beauvoir: „Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen. Sie bekommen nichts.“ Grab erinnerte an den Begriff „Fräulein“ als Anrede für unverheiratete Frauen – und Lehrerinnen: „Bis 1956 galt das Zölibat für Lehrerinnen. Bei Heirat mussten sie aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden.“ Das aktive und das passive Wahlrecht seien der Schlüssel zur Gleichberechtigung. Doch müssten Frauen ihn auch nutzen und bereit sein, Kommunalpolitik mitzugestalten: „Es geht um Ihre konkreten Lebensumstände“, rief Grab den zahlreichen Besucherinnen zu. Noch vor 30 Jahren habe es in Ellwangen weder Krippengruppen noch Ganztageskindergärten gegeben.

Der Austausch von Frauen unterschiedlicher Kulturen – in Ellwangen leben aktuell Menschen aus 91 Nationen – liegt dem städtischen Integrationsbeauftragten Jürgen Schäfer, seiner Mitarbeiterin Olga Krasniqi und der Gleichstellungsbeauftragen Nicole Bühler am Herzen. Krasniqi kümmert sich um Migranten, knüpft Netzwerke, managt und leitet Veranstaltungen des Frauenrats. Vor 30 Jahren sei sie als Spätaussiedlerin aus Russland nach Baden-Württemberg gekommen, sagte die dreifache Mutter. Der Gründung des Ellwanger Frauenrats, der das Attribut „interkulturell“ inzwischen abgelegt hat, sei eine „Bedarfsanalyse“ zu weiblicher Vielfalt im Ostalbkreis vorausgegangen. „Netzwerken und Sichtbarkeit“ laute die Devise. Gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Frauen, Chancengleichheit und Integration auf allen Ebenen stünden ebenso im Fokus des Frauenrats wie Begegnungen und Stärkung weiblichen Selbstbewusstseins. Krasniqi appellierte vor allem an junge Frauen, sich zu beteiligen, zu wählen und sich wählen zu lassen.

„Der Kampf um Frauenrechte ist immer auch ein Kampf um Menschenrechte und um Demokratie“, sagte Gleichstellungsbeauftragte Nicole Bühler. Durchsetzungskraft, Bereitschaft zu Konflikten, Solidarität untereinander und mit emanzipierten Männern seien notwendig, um Frauenpower auch in Ellwangen voranzubringen. Fleiß und Freundlichkeit genügten nicht, denn: „Wer Macht hat, gibt sie nicht freiwillig ab.“