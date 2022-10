Ellwanger Frauen bezwingen TGV mit 5:2

Im vierten Landesligaspiel der Saison sind die Fußballerinnen des FC Ellwangen auf den TGV Dürrenzimmern getroffen. Am Ende steht ein 5:2-Erfolg.

Melina Riek, die Cheftrainer Wulf Saur in seiner Abwesenheit ersetzte, stellte ihre Elf offensiv gut ein. Zwei schnelle Tore durch Leonie Lechner und Zoé Neubert in den Anfangsminuten überrumpelten die Gäste und sorgten für einen furiosen Start der Heimmannschaft. Aber auch Dürrenzimmerns Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Zwei stark herausgespielte Kontertore nach Unaufmerksamkeiten in Ellwangens Defensive, sorgten für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Erst Jana Eberts Tor zur 3:2-Führung in der 36. Minute verhalf der Heimmannschaft wieder auf die Spur. Nach der Pause kontrollierte der FCE weiterhin das Geschehen. Hannah Fetzer, sowie erneut die stark aufspielende FCE-Kapitänin Ebert sorgten für den 5:2-Endstand. Ellwangen behält damit die drei Punkte zu Hause und ist als Aufsteiger weiterhin im Rennen um die vorderen Plätze.