Ellwanger Fledermäuse bekommen ein neues Zuhause

Schon jetzt arbeiten viele Hände an den Umgestaltungen zur Landesgartenschau 2026 in Ellwangen mit – auch wenn man davon noch nicht viel sieht. Wie die Pressestelle der Stadt in einer Mitteilung berichtet, werden die Planungen werden mit allen Beteiligten vorangetrieben. Mit kleineren und größeren Begleitprojekten werde die Landesgartenschau auch in der Ellwanger Bürgerschaft spürbar.

Mit Engagement dabei sind auch Schülerinnen und Schüler der Schöner-Graben-Schule, die in Zusammenarbeit mit dem Jugend- und Kulturzentrum (JUZE) Nistkästen aus Holz für Fledermäuse zusammengebaut haben. „Das war ein schönes Projekt, das hat viel Spaß gemacht“, zieht Maurice Bilanz, als die fertigen Holzhäuschen bunt gestaltet zum Abschlussfoto präsentiert werden. Insgesamt zwölf Kinder von Klassenlehrerin Sarah Proff haben mitgemacht und sechs Nistkästen gebaut.

Margret Schreg und Jörg Mayer vom JUZE haben die Kinder im Rahmen des Projekts „Naturschutz Ellwangen mach mit!“ betreut. „Wir haben einen guten Kontakt zu den Schulen, bieten immer wieder Aktionen an. Das wird gut angenommen. Und dass wir einen Beitrag zur Landesgartenschau leisten können, ist natürlich besonders schön“, sagt Schreg.

Schließlich werde auch das JUZE ein neues Zuhause inmitten des Landesgartenschauareals bekommen, erklärt die Stadt in ihrer Mitteilung. Weitere Nistkästen wurden unter anderem noch an der Kastellschule Pfahlheim gebaut werden, sodass am Ende 20 neue Fledermaus-Domizile im Bereich der Jagstauen in diesen Tagen durch den Bauhof aufgehängt werden konnten.

Sie sollen so früh wie möglich den dort ansässigen Fledermauspopulationen Ausweichmöglichkeiten bieten, bevor die ersten Baumfällungen getätigt werden müssen. „Insgesamt sehen die Planungen derzeit 168 Fällungen vor, wir werden aber um die 1000 neue Bäume pflanzen. In der Bilanz werden also 800 Bäume mehr auf dem Landesgartenschau Gelände stehen“, erläutert Jan Fischer, Projektleiter Auenpark der Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH.

Der Stadt sei klar: Die Umgestaltungen der Jagstauen im Zuge der Landesgartenschau 2026 in Ellwangen bedeuten einen großen Eingriff für Flora und Fauna. Damit der so effizient wie umweltverträglich als nur möglich vollzogen werden könne, helfen viele Experten schon im Zuge der Planung mit. „Wir haben im Vorfeld bereits 15 Gutachten angefordert, zu unterschiedlichsten Bereichen, auch zu naturschutzrechtlichen“, sagt Fischer. Einer dieser Experten ist zum Beispiel Hans-Georg Widmann vom Büro „VisualÖkologie, Landschaft - Umwelt – Natur“ aus Esslingen.

Nach Angaben der Stadt Ellwangen hat er die Lebensräume in den Uferbereichen der Jagst in den vergangenen Monaten kartiert und nach schutzpflichtigen Arten untersucht. Die Ausgleichsmaßnahme mit den Nistkästen sei ein Teil der Schutzmaßnahmen, die in seinem Gutachten genannt werden. Die Durchführung weiterer Schutzmaßnahmen werde folgen, die ebenso mit ihm und der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts abgestimmt würden. Je früher solche Maßnahmen erfolgen, desto besser: So haben Tier und Natur mehr Zeit, sich an die neuen Angebote zu gewöhnen, erklärt die Pressestelle der Stadt abschließen.