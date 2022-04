Ellwanger Fleckviehzuchtverein feiert im Mai sein 100. Jubiläum

Bei der jüngsten Hauptversammlung des Ellwanger Fleckviehzuchtvereins im Gasthaus Lamm ist es unter anderem um das anstehende 100-jährige Bestehen des Vereins gegangen.

Wie der Vorsitzender Klaus Mayer in seinem Grußwort betonte, sei zum runden Vereinsgeburtstag eine Jubiläumsschau und ein Kälbervorführwettbewerb geplant. Die Veranstaltungen sollen am 28. Mai 2022 auf dem Schießwasen statfinden.

Den Geschäfts- und Kassenbericht trug Rebecca Gerstmeier vor. Sie sprach von einem „eher ruhigeren Jahr 2021“, das aber trotz allem noch ein positives Endergebnis für den Verein ergeben hätte.

Die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft sowie die Wahlen übernahm Ellwangens Stadtkämmerer Sebastian Thomer. Im Amt bestätigt wurden Vorsitzender Klaus Mayer und die zweite Vorsitzende Rebecca Gerstmeier. Ebenfalls wieder gewählt wurden die Ausschussmitglieder Hermann Bölstler, Klaus Helmle, Tobias Hutter, und Günter Wackler sowie die Kassenprüfer Johannes Ebert und Andreas Engelhard. Rebecca Gerstmeier gab ihre Doppelfunktion als Geschäftsführerin ab an Christina Mändl.

Ein Grußwort sprach Martin Boschet, geschäftsführender Vorstand der Hohenloher Molkerei Schwäbisch Hall. Er stellte der Krieg in der Ukraine in den Mittelpunkt seiner Rede, informierte darüber, dass seine Molkerei in den vergangenen Wochen gleich mehrere Lkw mit Milchprodukten in die Ukraine entsendet hae und ermahnte die deutsche Politik mit den Worten: „Wir brauchen gerade keine Blümchenwiese, sondern sind verpflichtet, Nahrungsmittel zu produzieren.“

Dem schlossen sich in weiteren Ansprachen auch Andreas König, stellvertretender Verkaufsleiter der BAG Hohenlohe sowie Dr. Martina Bühlmeyer, Geschäftsbereichsleiterin Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung beim Landratsamt Ostalbkreis, Hubert Kucher, Kreisvorsitzender des Bauernverbands Ostalb-Heidenheim und Helmut Hessenauer, Geschäftsbereichsleiter Landwirtschaft Landratsamt Ostalbkreis, an. Sie betonten unisono die tragende Rolle der Landwirtschaft zur Sicherstellung der Lebensmittelversorgung im Land. Gleichzeitig wiesen sie auf die aktuellen Probleme und Herausforderungen hin. So seien die Preise für Futtermittel und vor allem Dünger regelrecht explodiert. Sie bewegten sich momentan auf einem Preisniveau, das die Landwirtschaft so bisher noch nicht erlebt hätte, waren sich die Experten einig.

Kucher appellierte abschließend, die Weichen der Agrarpolitik so zu stellen, dass nicht noch mehr Betriebe ihre Tore schließen müssen, sondern die Produktion von Lebensmittel gesichert sein sollte. „Vom Wasserbüffel streicheln kann man eine Bevölkerung nicht ernähren“, so Kucher abschließend.

Joachim Keller, stellvertretender Vorsitzender der Rinderunion Baden-Württemberg, schloss sich seinen Vorrednern an. Erklärte aber, dass gerade die Rasse Fleckvieh mit ihren über die Jahre hinweg guten Zucht nun einen sehr guten Leistungsstand hätte – sei es in der Milchleistung wie auch zur Zweitnutzung. Dies trage durchaus auch zur Sicherung der Lebensmittel bei. Er blicke deshalb trotz allem positiv in die Zukunft und gratulierte dem Verein für seine überdurchschnittlichen Leistungen, da Ellwangen das zweite Jahr in Folge der beste Zuchtverein und die beste Lebensleistungskuh Tina von Harald Fürst, Neunstadt in Baden-Württemberg hat.

Christine Hagmann-Riester, Leistungsinspektorin vom Landwirtschaftsamt Schwäbisch Hall, gab danach noch einen Überblick über die letztjährige Entwicklung des Milchviehs in Baden-Württemberg. Dem Verein gratulierte sie für das sehr gute Ergebnis und ehrte die Mitglieder gemeinsam mit Goran Vučković von der RBW mit der Aushändigung der neuen Stalltafeln.

Bronze für über 8500 Kilogramm Milch gab es für: Rita Schiele, Markus Rief, Jakob Mayer, Wolfgang Hagen Wolfgang, Matthias Ebert, Xaver Häfele und Andrea Schneider.

Silber für über 9000 Kilogramm Milch erhielten: Stefan Göggerle, die Pfisterer GbR, Eberhard Thamasett, die Helmle GbR , die Kohnle Landhof GbR und die Biolandhof Schenk GbR.

Gold für über 9500 Kilogramm Milch erhielten: Steffen Halt, Josef Hilsenbek und die Engelhard GbR.

Und Gold + für über 10 000 Kilogramm Milch gab es für: die Hutter Agrar GbR, die Mayer GbR, Harald Fürst und Rebecca Gerstmeier.

Darüber hinaus gratulierte Christine Hagmann- Riester zur neuen 100 000 Kilogramm Kuh Kallas vom Betrieb Mayer GbR in Lindenhof.

Abschließend gab Michael Schmidt, Zuchtleitungsassistent Fleckvieh einen kurzen Überblick über die Besamungs- und Vermarktungszahlen der Rinderunion Baden-Württemberg.

Klaus Mayer schloss die Versammlung mit dem Ausblick auf die Jubiläumsschau im Mai, einer geplanten viertägigen Kroatienreise im September und einem Jubiläumsabend im Winter 2022/23.