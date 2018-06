Ellwanger Flüchtlinge im Kino am Kocher

Wie lernen Bewohner der LEA Ellwangen Menschen außerhalb der Einrichtung kennen? Bei Veranstaltungen. Wie einem Ausflug ins Kino am Kocher.

Organisiert wurde der Besuch von der Leiterin der European Homecare, Petra Gänsler, ihrer Mitarbeiterin Jutta Müller und Juliane Hoffmann vom Kino am Kocher. Gezeigt wurde der Film „Als Paul über das Meer kam“. Er erzählt die Fluchtgeschichte eines jungen Mannes von Kamerun nach Deutschland in all seinen Facetten.

Nach dem Film bestand in der Filmbar die Möglichkeit, bei afrikanischem Fingerfood, dass die Homecare-Mitarbeiterinnen zubereitet hatten, einander kennenzulernen. Diese Möglichkeit, sich kennenzulernen und sich auszutauschen, nutzten einige interessierte Aalener.

Die Firma European Homecare ist zuständig für die soziale Dienstleistung in der LEA. Ihre vorrangigen Aufgaben sind die Sozialbetreuung, der psychologische und medizinische Versorgung sowie die Organisation von Freizeitangeboten. Die Bereiche Wäscherei, Kleiderkammer, Küche, Hausmeistertätigkeiten und ein Reinigungsteam sind ebenfalls mit eingebunden. In all diesen Bereichen können geflüchtete Menschen für 0,80 Euro pro Stunde mitarbeiten.

Das Angebot wird sehr gern angenommen, weil dadurch die Tage Struktur erhalten und die Menschen sich nützlich machen können.